M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n o d e g l i e l e m e n t i p r i n c i p a l i s u c u i c o s t r u i r e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e è l a c o s t r u z i o n e d i u n m e r c a t o d e l l e m a t e r i e p r i m e e s e c o n d e , n e h a p a r l a t o a n c h e M a r i o D r a g h i n e l s u o r e p o r t . D o b b i a m o t r a s f o r m a r e i l m e r c a t o d i m a t e r i e p r i m e e s e c o n d e i n u n a r e a l t à c h e v i e n e a p p l i c a t a a l i v e l l o n a z i o n a l e ” . L o h a d e t t o o g g i L a u r a d ’ A p r i l e , c a p o d i p a r t i m e n t o p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e d e l M a s e , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t . “ A b b i a m o i n t r o d o t t o u n n u o v o s i s t e m a d i t r a c c i a b i l i t à d e i r i f i u t i c h e c i p e r m e t t e r à d i a v e r e d a t i i m m e d i a t i p e r l o s v i l u p p o d i v e r e e p r o p r i e c a t e n e c i r c o l a r i , a n c h e i n t e r m i n i d i m a t e r i e p r i m e e s e c o n d e . A b b i a m o p o i i l r e g i s t r o n a z i o n a l e p e r l a r a c c o l t a d e l l e a u t o r i z z a z i o n i p e r c h é s a p p i a m o c h e u n o d e i c o l l i d i b o t t i g l i a p e r l ’ i m p l e m e n t a z i o n e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e è l a l e n t e z z a n e l l e a u t o r i z z a z i o n i - h a p o i s o t t o l i n e a t o - . A v e r e u n o s c a m b i o d e l l e a u t o r i z z a z i o n i r i l a s c i a t e c o n s e n t e d i a v e r e u n c o n f r o n t o t r a g l i e n t i d i c o n t r o l l o e d i a v e r e u n s u p p o r t o i n f o r m a t i v o c h e a c c e l e r a i l p r o c e s s o ” . I l p a s s a p o r t o d i g i t a l e d e l p r o d o t t o “ è f o n d a m e n t a l e p e r c h é f o r n i r à i n t e m p o r e a l e , a c o n s u m a t o r i e f o r n i t o r i , i n f o r m a z i o n i s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e i p r o d o t t i e l a g e s t i o n e d e l l a c i r c o l a r i t à . M i g l i o r e r à l a t r a s p a r e n z a s u l c i c l o d i v i t a d e i p r o d o t t i e f o r n i r à i n f o r m a z i o n i a n c h e s u l l a r e a l e s o s t e n i b i l i t à d e g l i s t e s s i . I n o l t r e , f a v o r i r à l e a u t o r i t à p u b b l i c h e n e l l e a t t i v i t à d i c e r t i f i c a z i o n e e v e r i f i c a ” .