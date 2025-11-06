R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o i l R a p p o r t o S t r a t e g i c o ' L a g e o p o l i t i c a d e l l e M a t e r i e P r i m e C r i t i c h e ' , p r e s e n t a t o d a I r e n e T e h a G r o u p a E c o m o n d o 2 0 2 5 , l ’ I t a l i a p o t r e b b e c o p r i r e f i n o a l 6 6 % d e l p r o p r i o f a b b i s o g n o n a z i o n a l e d i m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e ( M p c ) i n v e s t e n d o 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o n e l l a f i l i e r a d e l r i c i c l o d e i r i f i u t i e l e t t r o n i c i ( R a e e ) , l a s t e s s a c i f r a c h e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n u n a ' t a s s a ' e u r o p e a p e r m a n c a t o a d e g u a m e n t o a i t a r g e t d i r a c c o l t a . “ L a n u o v a t a s s a R a e e r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n c o s t o d e l n o n f a r e p e r i l P a e s e - h a d i c h i a r a t o L u c a D a l F a b b r o , p r e s i d e n t e e s e c u t i v o d i I r e n - M a s e l e s t e s s e r i s o r s e v e n i s s e r o r e i n v e s t i t e n e l s i s t e m a n a z i o n a l e d e l r i c i c l o , p o t r e m m o c o p r i r e g r a n p a r t e d e l f a b b i s o g n o i n t e r n o d i m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e e v a l o r i z z a r e o g n i a n n o 1 , 7 m i l i a r d i d i e u r o d i m a t e r i a l i o g g i d i s p e r s i ” . D a l F a b b r o h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l ’ I t a l i a d e v e c o g l i e r e q u e s t a o c c a s i o n e p e r t r a s f o r m a r e u n v i n c o l o i n u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o , p u n t a n d o s u i n n o v a z i o n e i m p i a n t i s t i c a e c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e a n c h e c o n i P a e s i d e l N o r d A f r i c a , n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o M a t t e i " . “ I l p e r c o r s o v e r s o l ’ a u t o s u f f i c i e n z a r e s t a c o m p l e s s o : l ’ I t a l i a n o n d i s p o n e d i r i s e r v e m i n e r a r i e s i g n i f i c a t i v e e l a f i l i e r a d e l p r o c e s s i n g r i c h i e d e e c o n o m i e d i s c a l a d i f f i c i l i d a s v i l u p p a r e i n u n c o n t e s t o n a z i o n a l e " . S e c o n d o D a l F a b b r o , i l P a e s e è f o r t e m e n t e e s p o s t o a l l e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i s u l l e f o r n i t u r e : “ O g g i l ’ U n i o n e E u r o p e a i m p o r t a 4 , 7 m i l i a r d i d i e u r o d i t i t a n i o e 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o d i t e r r e r a r e e d i p e n d e i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a d a u n n u m e r o r i s t r e t t o d i P a e s i f o r n i t o r i . U n a i n t e r r u z i o n e d e l l e f o r n i t u r e m e t t e r e b b e a r i s c h i o f i n o a 7 0 0 m i l i a r d i d i e u r o d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e u r o p e a , d i c u i 8 8 m i l i a r d i r i f e r i b i l i a l l ’ I t a l i a ” . “ P e r q u e s t o m o t i v o - h a a g g i u n t o - l e m a g g i o r i o p p o r t u n i t à f u t u r e s i c o n c e n t r a n o s u d u e l e v e p r i o r i t a r i e e s i n e r g i c h e : r a f f o r z a r e l e p a r t n e r s h i p i n t e r n a z i o n a l i , i n p a r t i c o l a r e a t t r a v e r s o i l P i a n o M a t t e i , e i n v e s t i r e n e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e d e i R a e e p e r a u m e n t a r e i v o l u m i r a c c o l t i e l a c a p a c i t à d i r i c i c l o n a z i o n a l e . ”