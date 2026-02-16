R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e p r e s e n t a i l s u o p r i m o R e p o r t d i S o s t e n i b i l i t à r e d a t t o s e c o n d o l a C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y R e p o r t i n g D i r e c t i v e ( C s r d ) , l a n u o v a D i r e t t i v a e u r o p e a c h e h a d e f i n i t o d e g l i s t a n d a r d c o m u n i e c o m p a r a b i l i d i r e n d i c o n t a z i o n e E s g . I l G r u p p o S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - h a s c e l t o d i a n t i c i p a r e g l i o b b l i g h i n o r m a t i v i e d i r e n d i c o n t a r e l ' i m p a t t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à s u i p r o p r i r i s u l t a t i f i n a n z i a r i ( m a t e r i a l i t à f i n a n z i a r i a ) , o l t r e c h e i l p r o p r i o i m p a t t o s u l l ' a m b i e n t e e s u l l e p e r s o n e ( m a t e r i a l i t à d i i m p a t t o ) s e c o n d o g l i s t a n d a r d d e l l a D i r e t t i v a C s r d , u n i m p e g n o r i l e v a n t e c h e h a c o i n v o l t o l e 1 4 s o c i e t à c o n t r o l l a t e , i n c l u s a l a c a p o g r u p p o S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e S p a e l e c o n t r o l l a t e e s t e r e i n S p a g n a e P o l o n i a . C o n u n f a t t u r a t o d i o l t r e 6 5 0 m i l i o n i d i e u r o n e l 2 0 2 5 ( d a t i d i p r e c o n s u n t i v o ) e p i ù d i 1 1 m i l a c o l l a b o r a t o r i , i l G r u p p o S e r e n i s s i m a s e r v e c i r c a 5 0 m i l i o n i d i p a s t i a l l ’ a n n o . " L a r e d a z i o n e d e l n o s t r o p r i m o B i l a n c i o d i S o s t e n i b i l i t à s e c o n d o l a C s r d è s t a t a u n a s f i d a i m p o r t a n t e , c h e a b b i a m o s c e l t o d i a f f r o n t a r e s u b a s e v o l o n t a r i a p e r c h é c r e d i a m o p r o f o n d a m e n t e n e l l a s o s t e n i b i l i t à c o m e l e v a s t r a t e g i c a e d i b u s i n e s s - d i c h i a r a T o m m a s o P u t i n , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e c o n d e l e g a a l l a s o s t e n i b i l i t à - R e n d i c o n t a r e è l ’ u n i c o m o d o p e r p o t e r d a v v e r o g e s t i r e i l p e r c o r s o v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à : m i s u r a r e c i c o n s e n t e d i c a p i r e d o v e i n t e r v e n i r e , d e f i n i r e p r i o r i t à e a g i r e i n m a n i e r a s t r a t e g i c a l u n g o l a f i l i e r a , c o i n v o l g e n d o t u t t i g l i s t a k e h o l d e r . È s o l o a t t r a v e r s o l a t r a s p a r e n z a e l a r e s p o n s a b i l i t à c h e p o s s i a m o c o s t r u i r e v a l o r e d u r a t u r o p e r l ’ i m p r e s a , p e r l e p e r s o n e e p e r l ’ a m b i e n t e " . L ’ a d o z i o n e d e l l a p r o c e d u r a d i r e n d i c o n t a z i o n e p r e v i s t a d a l l a d i r e t t i v a C s r d h a r i c h i e s t o , c o m e p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e , l a m i s u r a z i o n e d e l l a C a r b o n F o o t p r i n t d i O r g a n i z z a z i o n e , s e c o n d o g l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i . L ’ a n a l i s i - s p i e g a l ' a z i e n d a - h a e v i d e n z i a t o c o m e l e e m i s s i o n i S c o p e 1 , l e e m i s s i o n i d i r e t t e , o s s i a d a f o n t i c o n t r o l l a t e o d i p r o p r i e t à , t u t t o c i ò c h e i l G r u p p o b r u c i a d i r e t t a m e n t e , e S c o p e 2 , o s s i a l e e m i s s i o n i g e n e r a t e d a l l ’ e n e r g i a a c q u i s t a t a e c o n s u m a t a d a l G r u p p o , i n c i d a n o p e r c i r c a l ’ 8 % s u u n t o t a l e p a r i a 2 4 0 . 1 0 7 t o n n e l l a t e d i C O 2 e q u i v a l e n t e , c o n f e r m a n d o c h e i l c o r e b u s i n e s s d i p r o d u z i o n e d e i p a s t i h a u n i m p a t t o d i r e t t o c o n t e n u t o . L a v e r a s f i d a a m b i e n t a l e p e r i l G r u p p o è q u i n d i r a p p r e s e n t a t a d a l l a f i l i e r a , c o n l e e m i s s i o n i S c o p e 3 , l a c u i r e n d i c o n t a z i o n e è d i v e n t a t a o b b l i g a t o r i a c o n g l i s t a n d a r d e u r o p e i E s r s e c h e c o m p r e n d e t u t t e l e e m i s s i o n i ' a m o n t e ' e ' a v a l l e ' d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e , d a l l e e m i s s i o n i g e n e r a t e d a i f o r n i t o r i d i m a t e r i e p r i m e , a l l a l o g i s t i c a , f i n o a l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i , c h e p e s a n o p e r c i r c a i l 9 2 % d e l t o t a l e . P e r q u e s t o S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e h a a v v i a t o u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i c o i n v o l g i m e n t o d e i f o r n i t o r i e d e g l i s t a k e h o l d e r , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n t e r v e n i r e l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e , a t t r a v e r s o s c e l t e d i a c q u i s t o c o n s a p e v o l i , p r o g e t t a z i o n e d e i m e n u e q u a l i f i c a z i o n e E s g d e i p a r t n e r . I n q u e s t o s e n s o , i l G r u p p o s i s t a i m p e g n a n d o a m o n i t o r a r e c o s t a n t e m e n t e i f o r n i t o r i c o n s i d e r a t i c r i t i c i p e r v o l u m i o t i p o l o g i a d i a t t i v i t à , p e r i q u a l i s o n o p r e v i s t i p i a n i d i c o n t r o l l o e a u d i t s p e c i f i c i p e r v e r i f i c a r e i l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e a m b i e n t a l e . U n o b i e t t i v o s p e c i f i c o è i l c o i n v o l g i m e n t o d e i p a r t n e r n e l l a c o n d i v i s i o n e d i d a t i a m b i e n t a l i e d i t r a c c i a b i l i t à p e r m i g l i o r a r e l a p r e c i s i o n e d e l c a l c o l o d e l l a C a r b o n F o o t p r i n t d i G r u p p o . I n o l t r e , v i e n e i n c o r a g g i a t o l ’ a c q u i s t o d i f o r n i t u r e c o n i m b a l l a g g i r i c i c l a b i l i , r i u t i l i z z a b i l i o c o m p o s t i d a m a t e r i a l e r i c i c l a t o ; q u a n d o l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e l o c o n s e n t e , i l G r u p p o p r i v i l e g i a l ’ a c q u i s t o d i p r o d o t t i i n f o r m a t o m u l t i - p o r z i o n e , c h e p e r m e t t o n o d i o t t i m i z z a r e i c a r i c h i , l i m i t a r e i l n u m e r o d i t r a s p o r t i e a b b a t t e r e l e e m i s s i o n i l e g a t e a l l a l o g i s t i c a . P e r s o s t e n e r e l ’ e c o n o m i a d e l t e r r i t o r i o e r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e l e d i s t a n z e p e r c o r s e d a l l e m e r c i , v a l o r i z z a t a l a d i m e n s i o n e t e r r i t o r i a l e , p r o m u o v e n d o l a s c e l t a d i f o r n i t o r i l o c a l i . S u l f r o n t e d e l l ’ e f f i c i e n z a , i l G r u p p o s i è p o s t o u n o b i e t t i v o d i r i d u z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i p a r i a l 5 % , a f r o n t e d i u n c o n s u m o c o m p l e s s i v o d i c i r c a 5 2 . 0 0 0 M W h , c o r r i s p o n d e n t e a u n t a g l i o d i c i r c a 2 . 6 0 0 M W h - u n v a l o r e c h e e q u i v a l e a l c o n s u m o a n n u o d i q u a s i 1 . 0 0 0 f a m i g l i e i t a l i a n e - a t t r a v e r s o i n t e r v e n t i d i e f f i c i e n t a m e n t o , o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e s i s t e m i a v a n z a t i d i g e s t i o n e d e l l ’ e n e r g i a . L a d i m e n s i o n e s o c i a l e - c o n t i n u a l a n o t a - r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o c e n t r a l e d e l l a s t r a t e g i a d i s o s t e n i b i l i t à d e l G r u p p o S e r e n i s s i m a . L a f o r t i s s i m a p r e s e n z a f e m m i n i l e n e è u n a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a : i l 7 3 , 4 % d e l p e r s o n a l e d e l l a c a p o g r u p p o è c o m p o s t o d a d o n n e , m e n t r e n e l l ’ a l t a d i r i g e n z a s i r e g i s t r a u n e q u i l i b r i o s i g n i f i c a t i v o , c o n i l 4 3 % d i p r e s e n z a f e m m i n i l e . U n i m p e g n o s t r u t t u r a t o e c e r t i f i c a t o , r i c o n o s c i u t o a t t r a v e r s o l a U N I / P d R 1 2 5 : 2 0 2 2 p e r l a P a r i t à d i G e n e r e , c h e t e s t i m o n i a l a v o l o n t à d e l G r u p p o d i p r o m u o v e r e i n c l u s i o n e , e q u i t à e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e . T r a g l i o b i e t t i v i d i c h i a r a t i c i s o n o q u e l l i d i m o n i t o r a r e e r i d u r r e e v e n t u a l i d i s c r i m i n a z i o n i e d i c o i n v o l g e r e i l m a n a g e m e n t n e l l a d e f i n i z i o n e d i t r a g u a r d i l e g a t i a l l a p a r i t à d i g e n e r e . S u l l ’ a s p e t t o r e l a t i v o a l l a p a r i t à d i t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o , i l G r u p p o h a p i a n i f i c a t o i n t e r v e n t i s p e c i f i c i , t r a c u i : u n ' a n a l i s i a n n u a l e d e l l e r e t r i b u z i o n i p e r g e n e r e ; a z i o n i m i r a t e a r i d u r r e l e d i s p a r i t à r e t r i b u t i v e n e l l e f a s c e d i r i g e n z i a l i ; e i l m o n i t o r a g g i o d i i n d i c a t o r i ( K p i ) p e r g a r a n t i r e c h e l o s v i l u p p o p r o f e s s i o n a l e e l a r e m u n e r a z i o n e s i a n o b a s a t i e s c l u s i v a m e n t e s u l l e c o m p e t e n z e . G r a n d e a t t e n z i o n e è d e d i c a t a a n c h e a f o r m a z i o n e e s i c u r e z z a : n e l l a s o l a c a p o g r u p p o s o n o s t a t e e r o g a t e c i r c a 5 0 m i l a o r e d i f o r m a z i o n e n e l 2 0 2 4 . L a r e d a z i o n e d e l r e p o r t d i s o s t e n i b i l i t à h a a c c o m p a g n a t o u n ’ e v o l u z i o n e s i g n i f i c a t i v a a n c h e s u l p i a n o d e l l a g o v e r n a n c e . D a l 2 0 2 5 è s t a t a f o r m a l m e n t e i s t i t u i t a u n a n u o v a g o v e r n a n c e E s g , c o n l a c r e a z i o n e d i u n C o m i t a t o E s g , o p e r a t i v o d a l 2 0 2 5 , i n c a r i c a t o d i i n t e g r a r e i n m o d o s i s t e m a t i c o i v a l o r i a m b i e n t a l i e s o c i a l i i n o g n i d e c i s i o n e a z i e n d a l e . I l C o m i t a t o è g u i d a t o d a l v i c e p r e s i d e n t e T o m m a s o P u t i n e r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c h i a v e p e r g a r a n t i r e c o e r e n z a t r a s t r a t e g i a , g e s t i o n e d e i r i s c h i , o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à e c o i n v o l g i m e n t o d e g l i s t a k e h o l d e r l u n g o t u t t a l a f i l i e r a . A n c h e i n t e r m i n i d i G o v e r n a n c e , i l G r u p p o h a i n d i v i d u a t o l a n e c e s s i t à d i a v v i a r e u n p r o c e s s o d i q u a l i f i c a E s g d e i p a r t n e r p e r t r a c c i a r e e r i d u r r e i r i s c h i l u n g o l a f i l i e r a .