B e r g a m o , 2 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t e d u e g i o r n a t e d i g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e q u e l l e d e l 1 8 e 1 9 o t t o b r e a l l ’ O r i o c e n t e r d i B e r g a m o , d o v e i v o l o n t a r i d i A i d o P r o v i n c i a l e B e r g a m o , s u p p o r t a t a d a C i a l – C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , c o n i l p r o g e t t o i n t e r n a z i o n a l e “ O g n i L a t t i n a V a l e ” , h a n n o d a t o v i t a a u n a r a c c o l t a s p e c i a l e d i l a t t i n e i n a l l u m i n i o . L ’ i n i z i a t i v a h a v o l u t o c e l e b r a r e i 5 0 a n n i d i A i d o B e r g a m o , u n e n d o l ’ i m p e g n o p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a d o n a z i o n e d i o r g a n i e t e s s u t i c o n l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l r i c i c l o e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a C i a l e A i d o B e r g a m o t e s t i m o n i a c o m e r e a l t à d i v e r s e p o s s a n o t r o v a r e p u n t i d i c o n t a t t o i m p o r t a n t i , d a n d o v i t a a p r o g e t t i d a l f o r t e v a l o r e s o c i a l e e a m b i e n t a l e . D a u n l a t o l a m i s s i o n e d i A i d o , n a t a p r o p r i o a B e r g a m o n e l 1 9 7 1 e c r e s c i u t a f i n o a d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e , d a l l ’ a l t r o i l p r o g e t t o “ O g n i L a t t i n a V a l e ” , p r o m o s s o i n I t a l i a d a C i a l e a t t i v o o g g i i n 1 6 P a e s i e u r o p e i o l t r e c h e i n B r a s i l e , S t a t i U n i t i e d E m i r a t i A r a b i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r s i a l 1 0 0 % d i r a c c o l t a d e l l e l a t t i n e a n c h e f u o r i c a s a . P r e s s o l o s t a n d i n f o r m a t i v o A i d o a l l ’ i n t e r n o d e l c e n t r o c o m m e r c i a l e , i c i t t a d i n i h a n n o p o t u t o p o r t a r e l e p r o p r i e l a t t i n e u s a t e e s c o p r i r e d a v i c i n o i b e n e f i c i d e l r i c i c l o , o l t r e a v i s i t a r e u n o r i g i n a l e m a n u f a t t o r e a l i z z a t o i n t e r a m e n t e c o n l a t t i n e r i c i c l a t e . “ O g n i L a t t i n a V a l e ” h a a c c o m p a g n a t o q u e s t a r i c o r r e n z a s p e c i a l e s o t t o l i n e a n d o c h e o g n i l a t t i n a r i c i c l a t a è u n g e s t o c h e f a b e n e a l l ’ a m b i e n t e , p r o p r i o c o m e o g n i a d e s i o n e a d A i d o r a p p r e s e n t a u n d o n o c h e p u ò s a l v a r e v i t e u m a n e . D a o l t r e t r e n t ’ a n n i , l a r a c c o l t a d e l l e l a t t i n e i n a l l u m i n i o r a p p r e s e n t a p e r A i d o B e r g a m o u n a t r a d i z i o n e v i r t u o s a , p o r t a t a a v a n t i d a g r u p p i l o c a l i , o r a t o r i , c o m u n i t à e v o l o n t a r i . U n i m p e g n o c h e u n i s c e e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e e s o l i d a r i e t à c o n c r e t a : i n I t a l i a , i l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o h a r a g g i u n t o u n t a s s o d e l 6 8 , 2 % n e l 2 0 2 4 , c o n o l t r e 4 4 2 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i C O ₂ e v i t a t e r i s p e t t o a l l a p r o d u z i o n e p r i m a r i a . N e l s o l o t e r r i t o r i o b e r g a m a s c o , l ’ i n i z i a t i v a h a p o r t a t o a l l a r a c c o l t a d i 2 , 5 t o n n e l l a t e d i l a t t i n e i n a l l u m i n i o , r a g g i u n g e n d o i n t o t a l e c i r c a 4 0 t o n n e l l a t e r a c c o l t e n e g l i a n n i , t r a s f o r m a n d o u n g e s t o s e m p l i c e i n u n e s e m p i o c o n c r e t o d i p a r t e c i p a z i o n e e c i t t a d i n a n z a a t t i v a . “ N e g l i u l t i m i a n n i , g r a z i e a l l a r a c c o l t a l a t t i n e , A i d o B e r g a m o h a p o t u t o u n i r e d u e f o r m e d i d o n o : q u e l l o c h e r e s t i t u i s c e v i t a e q u e l l o c h e t u t e l a l ’ a m b i e n t e ” – r a c c o n t a E v e r a r d o C i v i d i n i , P r e s i d e n t e d e l g r u p p o A i d o d i G r a s s o b b i o ( B G ) – “ O g n i s a c c o d i l a t t i n e c o n s e g n a t o è f r u t t o d e l l a v o r o d i d e c i n e d i v o l o n t a r i , f a m i g l i e , o r a t o r i e c o m u n i t à l o c a l i c h e d a a n n i c r e d o n o n e l l a f o r z a d i u n g e s t o s e m p l i c e . L a n o s t r a s p e r a n z a è c h e q u e s t e a z i o n i c o n t i n u i n o a c o i n v o l g e r e s e m p r e p i ù p e r s o n e , p e r c h é s o l o i n s i e m e p o s s i a m o c o s t r u i r e u n a c u l t u r a d e l d o n o d a v v e r o c o m p l e t a ” . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r a f f i a n c a t o A i d o B e r g a m o i n u n ’ i n i z i a t i v a c o s ì i m p o r t a n t e – c o m m e n t a S t e f a n o S t e l l i n i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i C i a l . “ Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e d i m o s t r a c o m e s i a p o s s i b i l e c r e a r e s i n e r g i e c a p a c i d i m o l t i p l i c a r e i r i s u l t a t i : d a u n l a t o r a f f o r z a n d o l a c u l t u r a d e l r i c i c l o c o n ‘ O g n i L a t t i n a V a l e ’ , d a l l ’ a l t r o s o s t e n e n d o i l m e s s a g g i o d i s o l i d a r i e t à p r o m o s s o d a A i d o . È p r o p r i o d a l l ’ i n c o n t r o t r a r e a l t à d i v e r s e c h e n a s c o n o e s e m p i c o n c r e t i d i c o m u n i t à s e m p r e p i ù r e s p o n s a b i l i e a t t e n t e a l f u t u r o . ”