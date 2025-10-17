R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C a s a B i c e è u n p r o g e t t o d i i n t e r g e n e r a z i o n a l i t à d o v e l e ‘ n o s t r e g i o v a n i ’ , c o m e c h i a m i a m o l e d o n n e p i ù a n z i a n e , v a n n o a i n c o n t r a r e a l t r e g i o v a n i d o n n e e n e o m a m m e , o f f r e n d o i l l o r o s a p e r e e l a l o r o t r a d i z i o n e . Q u e s t a c a s a n o n è s o l o i l s a p e r e d i q u e s t e d o n n e , m a a n c h e l a f o r z a d e l l a t r a d i z i o n e , d e l l e c o s e s e m p l i c i e i l t r a s m e t t e r e d e i v a l o r i d e l l ’ e s s e r e d o n n a p e r c e r c a r e d i g u i d a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e d e l l a s e d e d i P e r u g i a d e l l a c o o p e r a t i v a s o c i a l e P e p i t a , D i e g o B u r a t t a , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a t e n u t a s i i e r i p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a d i P e r u g i a d o v e è s t a t o p r e m i a t o i l p r o g e t t o d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i c u i f a p a r t e , v o l t o a p r o m u o v e r e l ’ i n c l u s i o n e e l a t u t e l a d e l l e d o n n e . “ C o n l a p o s s i b i l i t à c h e c i v i e n e d a t a v o g l i a m o a u m e n t a r e i n o s t r i o b i e t t i v i e r a g g i u n g e r e a l t r e r a g a z z e . V o g l i a m o a i u t a r l e e a i u t a r e l e l o r o f a m i g l i e . M a n o n s o l o , v o g l i a m o a i u t a r l e a n c h e n e l l a v o r o . I n q u e s t o m o d o , c e r c h i a m o d i e d u c a r e u n t e r r i t o r i o i m p o r t a n t e c o m e q u e l l o d e l l a n o s t r a r e g i o n e U m b r i a ” , h a c o n t i n u a t o B u r a t t a . “ A l l ’ i n t e r n o d i c a s a B i c e c ’ è s i c u r a m e n t e u n o s c a m b i o d i c o m p e t e n z e , m a c ’ è s o p r a t t u t t o u n o s c a m b i o d i q u a l i t à ” , h a c o n c l u s o .