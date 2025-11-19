M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C ' è u n a s i m i l i t u d i n e t r a d o n n e , g e n t i l e z z a e a c q u a . Q u e s t ' a n n o a b b i a m o d e d i c a t o a l l e d o n n e l a m a g g i o r p a r t e d e i n o s t r i i n t e r v e n t i . È i m p o r t a n t e e s a l t a r e l a c o m p e t e n z a e l a p r o f e s s i o n a l i t à f e m m i n i l e , p e r c h é è u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à ” . C o s ì E n r i c o B o e r c i , p r e s i d e n t e e A d d i B r i a n z A c q u e , i n t e r v e n e n d o , o g g i a P a l a z z o L o m b a r d i a , a l l a t e r z a e d i z i o n e d e ‘ L a S e n s i b i l e M a g i a d e l l ’ A c q u a ’ , u n e v e n t o o r g a n i z z a t o c o n l o s c o p o d i o f f r i r e i s p i r a z i o n i s u l t e m a d e l l ’ a c q u a , c r e a n d o c o n n e s s i o n i e s t i m o l a n d o r i f l e s s i o n i s u l b e n e s s e r e u m a n o e l a p r o s p e r i t à e c o n o m i c a , a t t r a v e r s o i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , p r o f e s s i o n i s t i e p r o t a g o n i s t i d e l l a s o c i e t à c i v i l e . A l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o , i d e a t o e c u r a t o d a l l ’ a r c h i t e t t o A l e s s i a G a l i m b e r t i , v o c i e v i s i o n i d i d o n n e p r o t a g o n i s t e t r a i m p r e s a , i s t i t u z i o n i e c u l t u r a , p e r r i b a d i r e c o m e l a p r o s p e t t i v a f e m m i n i l e p o s s a r a p p r e s e n t a r e u n v o l a n o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e i n n o v a z i o n e p e r i l s e t t o r e i d r i c o e p e r l a c o m u n i t à . “ P e r l a t e r z a v o l t a r i u s c i a m o a d e c l i n a r e l ’ a c q u a i n u n a f o r m a c h e n o n è l i s c i a , n o n è g a s s a t a , m a è u n ’ a c q u a d i r e l a z i o n e - a f f e r m a B o e r c i - L o f a c c i a m o q u i a P a l a z z o L o m b a r d i a , i n u n a l o c a t i o n i m p o r t a n t e , p e r c o n d i v i d e r e c o n i n o s t r i s t a k e h o l d e r , i s o c i e R e g i o n e L o m b a r d i a i r i s u l t a t i d e l n o s t r o o p e r a t o i l c u i m e r i t o è d e i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i , c h e c o n p r o f e s s i o n a l i t à , d e d i z i o n e , d e t e r m i n a z i o n e e c u o r e l a v o r a n o n e l l ’ a t t i v i t à r o u t i n a r i a e a n c h e i n a t t i v i t à i n n o v a t i v e . C i r e n d o n o f e l i c i e o r g o g l i o s i d e i r i s u l t a t i c h e r i u s c i a m o a p o r t a r e s u l t e r r i t o r i o e f u o r i d a i c o n f i n i d e l l a n o s t r a c o m p e t e n z a t e r r i t o r i a l e ” , c o n c l u d e .