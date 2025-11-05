R i m i n i , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l b i o m e t a n o a p r e a n u o v i m e r c a t i s i a p e r i l m o n d o a g r i c o l o c h e p e r i l m o n d o d e l l ’ i n d u s t r i a c o s i d d e t t a “ h a r d t o a b a t e ” . C o m e t r o v a r e u n p u n t o d i i n c o n t r o e f f i c a c e t r a q u e s t i d u e m o n d i è s t a t o i l t e m a c e n t r a l e d e l l ’ a p p u n t a m e n t o “ L e n u o v e f r o n t i e r e d e l b i o m e t a n o a g r i c o l o . S t r a t e g i e d i m e r c a t o e s c e n a r i d i s v i l u p p o ” , o r g a n i z z a t o d a l C i b - C o n s o r z i o I t a l i a n o B i o g a s a E c o m o n d o , n e l l ’ a m b i t o d e i l a v o r i d e l l ’ A r e a F o r u m C i b a l l a F i e r a d i R i m i n i . L ’ i n c o n t r o h a r i u n i t o e s p o n e n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o i n d u s t r i a l e e d e l l a f i l i e r a p r o d u t t i v a a g r i c o l a p e r a p p r o f o n d i r e l e p r o s p e t t i v e d e l b i o m e t a n o , a l l a l u c e d e l n u o v o s c e n a r i o e u r o p e o c h e v e d e l ’ U e i n t e r r o g a r s i s u i c o s t i d e l l a t r a n s i z i o n e , p u r m a n t e n e n d o s a l d i g l i o b i e t t i v i d i s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e c l i m a t i c a . O l t r e a d a v e r d e c a r b o n i z z a t o i l c o n s u m o d i m e t a n o n e i t r a s p o r t i a l i v e l l o n a z i o n a l e , i n f a t t i , l ’ I t a l i a p u n t a a s o s t i t u i r e i l 1 0 % d e g l i a t t u a l i c o n s u m i d i m e t a n o f o s s i l e a l 2 0 3 0 . U n p e r c o r s o c h e c i p o r t e r à a l 2 0 5 0 a c o n t r i b u i r e i n m a n i e r a d e t e r m i n a n t e a n c h e a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e f i l i e r e h a r d t o a b a t e c o n u n p o t e n z i a l e d i c i r c a 1 0 m i l i a r d i d i s m c a n n o d i b i o m e t a n o . I n q u e s t o s c e n a r i o è c o n t e g g i a t o a n c h e i l c o n t r i b u t o a g l i u s i t e r m i c i f i n a l i d e l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e . Q u e s t a c r e s c i t a a v r à i m p a t t i r i l e v a n t i a n c h e s u l P I L e s u l l a c r e s c i t a d e l n o s t r o P a e s e . S o l o c o n i l P n r r a d e s e m p i o i l s e t t o r e h a g e n e r a t o i n v e s t i m e n t i p r i v a t i p e r c i r c a 6 m i l i a r d i d i e u r o . “ L ’ i n t e r e s s e c r e s c e n t e d e l m o n d o i n d u s t r i a l e v e r s o i l b i o m e t a n o c o n f e r m a l a v a l i d i t à d e l p e r c o r s o a v v i a t o d a l l e n o s t r e i m p r e s e a g r i c o l e e a p r e n u o v e s i n e r g i e d i m e r c a t o . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e è e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a P a e s e e a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a a c o s t i s o s t e n i b i l i , v a l o r i z z a n d o c i r c o l a r i t à , p r o d u t t i v i t à d e i d i s t r e t t i l o c a l i e i l l a v o r o d e g l i a g r i c o l t o r i . P e r d a r e c o n c r e t e z z a a q u e s t o p r o g e t t o t r a n s e t t o r i a l e s o n o i m p o r t a n t i r e g o l e c e r t e e c h i a r e . I n p r i m i s , u n a c o e r e n t e a p p l i c a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o d a l D L A g r i c o l t u r a a t t r a v e r s o i l q u a l e s i p e r m e t t e u n i n c o n t r o p i ù d i r e t t o t r a d o m a n d a e o f f e r t a , m a a n c h e l a d e f i n i z i o n e r a p i d a e c h i a r a d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e g a r a n z i e d ’ o r i g i n e a i f i n i d e l l a r e n d i c o n t a z i o n e E t s . I n o l t r e , c o m e o g n i p i a n o d i s v i l u p p o , o c c o r r e g u a r d a r e a l l u n g o p e r i o d o , o l t r e a l 2 0 3 0 c o m e a u n a s f i d a a m b i z i o s a m a r e a l i z z a b i l e . L ’ a g r i c o l t u r a h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e p r o n t a a f a r e l a s u a p a r t e : l ’ a l l e a n z a c o n i l m o n d o i n d u s t r i a l e s a r à s e m p r e p i ù s t r a t e g i c a p e r c o s t r u i r e c o m p e t i t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à d e l s e t t o r e " , d i c h i a r a i l P r e s i d e n t e d e l C i b , P i e r o G a t t o n i . I n q u e s t o s c e n a r i o s i i n s e r i s c e a n c h e l ’ E m i s s i o n T r a d i n g S y s t e m ( E t s ) , l o s t r u m e n t o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a p e r r i d u r r e l e e m i s s i o n i n e i p r i n c i p a l i c o m p a r t i i n d u s t r i a l i . S e b a s t i a n o S e r r a , C o o r d i n a t o r e d e l l a S e g r e t e r i a T e c n i c a d e l C o m i t a t o E t s , h a i l l u s t r a t o l o s c e n a r i o i t a l i a n o , e v i d e n z i a n d o c o m e i l b i o m e t a n o p o s s a c o n t r i b u i r e a r i d u r r e i c o s t i e n e r g e t i c i e l e e m i s s i o n i d e l l e i n d u s t r i e s o g g e t t e a l l ’ E t s , i n p a r t i c o l a r e d i q u e l l e h a r d - t o - a b a t e , a p r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e d i i n t e g r a z i o n e t r a f i l i e r a a g r i c o l a e m o n d o i n d u s t r i a l e . S u l p u n t o , s o n o i n t e r v e n u t i i t e c n i c i d e l C i b c h e h a n n o a p p r o f o n d i t o l e n o v i t à c o n t e n u t e n e l D l A g r i c o l t u r a , c h e h a p r e v i s t o u n a m i s u r a c h e f a v o r i s c e l a s t i p u l a d i a c c o r d i d i c o m p r a v e n d i t a f r a p r o d u t t o r i d i b i o m a s s e a g r i c o l e e l e i n d u s t r i e e n e r g i v o r e , c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à p e r i l s e t t o r e p r i m a r i o e m a g g i o r e c o m p e t i t i v i t à p e r l e i m p r e s e . " S i a m o m o l t o o t t i m i s t i r i s p e t t o a l l a c r e s c i t a e u t i l i z z o d e l B i o G n l p e r c h é n o n v e d i a m o a l t r e s o l u z i o n i p e r u n a r a p i d a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e i s e t t o r i , i n d u s t r i a l e e d e l t r a s p o r t o p e s a n t e e d e l l o s h i p p i n g c h e r i s u l t a d i f f i c i l e ( s e n o n i m p o s s i b i l e ) e l e t t r i f i c a r e . L ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a n o r m a t i v a E t s 1 a l s e t t o r e d e l l o s h i p p i n g , l e m o d i f i c h e a p p o r t a t e a n c h e p e r i l s e t t o r e d e g l i i m p i a n t i s t a z i o n a r i ( c o n i l v e n i r m e n o d e l l e q u o t e g r a t u i t e d a u t i l i z z a r e p e r a d e m p i e r e a g l i o b b l i g h i E t s ) e d E t s 2 a l s e t t o r e d e i c a r b u r a n t i e c o m b u s t i b i l i r a p p r e s e n t a p o i u n ’ u l t e r i o r e s f i d a a c u i è c h i a m a t o t u t t o i l s i s t e m a " , s o t t o l i n e a C o s t a n t i n o A m a d e i p r e s i d e n t e G r u p p o G n l d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a . " È n e c e s s a r i o p e r ò c h e i l M a s e ( t r a m i t e i l C o m i t a t o E t s ) c o n f e r m i i n t e m p i o b r e v i c h e l a G a r a n z i a d i o r i g i n e p o s s a e s s e r e u t i l i z z a t a a n c h e a i f i n i E t s p e r d i m o s t r a r e q u i n d i c h e l ’ u t i l i z z o d e l b i o m e t a n o / b i o G n l n e i d i v e r s i s e t t o r i i n d i c a t i p o s s a e s s e r e c o n t e g g i a t o c o m e p a r i a d e m i s s i o n i z e r o . C o n t e m p o r a n e a m e n t e , o c c o r r e i n d i v i d u a r e a n c h e g l i s t r u m e n t i n o r m a t i v i e d i r e l a t i v i f o n d i p e r p r o s e g u i r e n e l l a i n c e n t i v a z i o n e d e l l e p r o d u z i o n i d i b i o m e t a n o / b i o G N L o l t r e i f o n d i s t a n z i a t i c o n i l P n r r e r e s i o p e r a t i v i a i s e n s i d e l D M d e l 2 0 2 2 " .