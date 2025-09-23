M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n A n d r i a n i c r e d i a m o n e l l a l e a d e r s h i p d i f f u s a a l f i n e d i c r e a r e s t r a t e g i e c o n d i v i s e e d è c o n q u e s t o s p i r i t o a b b i a m o i n t r a p r e s o q u e s t o p e r c o r s o c h e h a c o m e p r i m o o b i e t t i v o q u e l l o d i t r a s f o r m a r e u n b u s i n e s s m o d e l o r i e n t a t o , e s c l u s i v a m e n t e a l p r o f i t t o , i n b u s i n e s s m o d e l c h e , i n v e c e , g u a r d a a l l a p r o s p e r i t à c o m u n e " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i M i c h e l e A n d r i a n i , p r e s i d e n t e e c e o d i A n d r i a n i s o c i e t à b e n e f i t , i n o c c a s i o n e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d i C o l o r f u t u r e P a r a d e , u n ’ i n i z i a t i v a c o l l e t t i v a p r o m o s s a d a A n d r i a n i s o c i e t à b e n e f i t e d a l s u o b r a n d F e l i c i a , o r g a n i z z a t a a M i l a n o c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i r e a l t à d e l p a n o r a m a a m b i e n t a l e e c i v i l e , t r a c u i W w f I t a l i a , G r e e n H e r o e s , K y o t o C l u b e L e g a m b i e n t e . O b i e t t i v o d e l l ’ e v e n t o è p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à c o n d i v i s a . " A b b i a m o c o m p i u t o t a n t i p a s s i , r a g g i u n t o t a n t i t r a g u a r d i , m a a u n c e r t o p u n t o c i e r a v a m o r e s i c o n t o c h e m a n c a v a q u a l c o s a : l ' a s c o l t o e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a s o c i e t à c i v i l e - s p i e g a A n d r i a n i - . D i c o n s e g u e n z a , a b b i a m o d e c i s o d i o r g a n i z z a r e q u e s t a p a r a t a , d o v e s c e n d e r e m o c o n s p i r i t o d i c o e s i o n e c o n t u t t i i c i t t a d i n i c h e p a r t e c i p a n o a q u e s t o g r a n d e e v e n t o , m e t t e n d o c i i n a s c o l t o e c e r c a n d o d i c o g l i e r e s u g g e r i m e n t i " . " I l 7 0 % d e g l i i t a l i a n i c r e d e c h e l e i m p r e s e d e b b a n o g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o e n o i q u e s t o l o v o g l i a m o f a r e c o n v i n t a m e n t e . C r e d i a m o a n c h e c h e l e a l l e a n z e t r a s v e r s a l i , c o m e q u e l l e c h e p r e s e n t i o g g i t r a p e r s o n e , c i t t a d i n i , i m p r e s e e a s s o c i a z i o n i , d e b b a n o a n d a r e a v a n t i e d e s s e r e p r o m o s s e . E ' c o n q u e s t o s p i r i t o a n c h e c h e a b b i a m o c r e a t o i l m o v i m e n t o M o v e f o r M o v e , f o n d a t o s u i q u a t t r o p i l a s t r i d i q u e s t a i n i z i a t i v a : d i v e r s i t à , s o s t e n i b i l i t à , i n c l u s i v i t à e b e n e s s e r e , c o n i q u a l i s i p a r t i r à a n c h e a t t r a v e r s o i l m a n i f e s t o a p p e n a s o t t o s c r i t t o . D a r e m o v i t a a d u n m o v i m e n t o c h e s p e r i a m o p o s s a c o m p i e r e p a s s i i m p o r t a n t i " , c o n c l u d e .