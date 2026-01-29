R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i a f f i d a b i l i , i n t e g r a t i e a c c e s s i b i l i r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a q u a l i t à d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , l a r e s i l i e n z a d e i s i s t e m i e c o n o m i c i e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . È d a q u e s t a e s i g e n z a c h e n a s c e A m e l i a , l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e s v i l u p p a t a d a l l a r e t e p u b b l i c o - p r i v a t a d e l l a F o n d a z i o n e G r i n s n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a ( P n r r ) . A m e l i a è u n e c o s i s t e m a d i d a t i e r i c e r c a p r o g e t t a t o p e r t r a s f o r m a r e i n f o r m a z i o n i c o m p l e s s e i n c o n o s c e n z a o p e r a t i v a , m e t t e n d o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a a l s e r v i z i o d e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i p u b b l i c i e p r i v a t i . U n ’ i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e d i i n t e r s e z i o n e t r a r i c e r c a e d e c i s i o n e , c h e p e r m e t t e d i c o o r d i n a r e l ’ i n t e r o c i c l o d e l l a c o n o s c e n z a , d a l l a p r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a d e i d a t i a l l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e i n e v i d e n z e u t i l i z z a b i l i , s u p e r a n d o l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l e f o n t i , f a v o r e n d o l ’ i n t e r o p e r a b i l i t à e p r o m u o v e n d o u n u t i l i z z o r e s p o n s a b i l e e s i c u r o d e i d a t i . A c c a n t o a l l e f u n z i o n i n a t i v e d i g e s t i o n e e v i s u a l i z z a z i o n e d e i d a t i , A m e l i a i n t e g r a n u m e r o s i s e r v i z i s v i l u p p a t i d a l l a r e t e d i r i c e r c a G r i n s : s t r u m e n t i d i a n a l i s i p r e d i t t i v a , a r r i c c h i m e n t o g e o s p a z i a l e , i n t e r r o g a z i o n e d e i d a t i i n l i n g u a g g i o n a t u r a l e , m o d e l l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s p i e g a b i l e e s o l u z i o n i p e r l a t u t e l a d e l l a p r i v a c y . S t r u m e n t i c h e p e r m e t t o n o d i l a v o r a r e s u d a t i c o m p l e s s i s e n z a s e m p l i f i c a r l i m a r e n d e n d o l i c o m p r e n s i b i l i e o p e r a t i v i , u t i l i a i t a n t i a m b i t i d i a t t e n z i o n e d i A m e l i a : l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e ; l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ; l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ; l a c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e e s o c i a l e ; l a s o s t e n i b i l i t à f i n a n z i a r i a e a m b i e n t a l e d i a t t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i , s i s t e m i e t e r r i t o r i . A m e l i a è u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e m a n o n s i l i m i t a a p r o d u r r e a n a l i s i , p e r c h é a m b i s c e a d i v e n t a r e u n l u o g o d i c o o p e r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e i d a t i i n p o l i t i c h e m i g l i o r i , s t r a t e g i e p i ù c o n s a p e v o l i e v a l o r e p e r l a c o l l e t t i v i t à . S i o f f r e p e r s v o l g e r e u n d u p l i c e r u o l o d i i n f r a s t r u t t u r a p u b b l i c a a b i l i t a n t e , a l s e r v i z i o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l a c o n o s c e n z a c o n d i v i s a , e p i a t t a f o r m a i s t i t u z i o n a l e e v o l u t i v a , c a p a c e d i o f f r i r e s e r v i z i a v a l o r e a g g i u n t o e d i a t t r a r r e u t e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i . “ I n t u t t o i l m o n d o g l i e c o s i s t e m i d i g i t a l i d i d a t i c o m e A m e l i a s i s t a n n o a f f e r m a n d o c o m e m o d e l l i i n n o v a t i v i p e r c h é s u p e r a n o u n a g e s t i o n e v e r t i c a l e e p r o p r i e t a r i a d e l l e i n f o r m a z i o n i e p r e v e n g o n o u n a c c e s s o d i s o r d i n a t o a i d a t i ” , a f f e r m a V i n c e n z o A t e l l a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e G r i n s , s o t t o l i n e a n d o c o m e “ i l v e r o v a l o r e r i s i e d a n e l l a c a p a c i t à d i i n t e g r a r e , r e n d e r e t r a s p a r e n t i e s i c u r i i d a t i , p e r a r r i v a r e a d e c i s i o n i m i g l i o r i i n u n c o n t e s t o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o ” . M a t t e o C e r v e l l a t i , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e G r i n s , e v i d e n z i a i n f i n e c h e “ v i v i a m o i n u n m o n d o m a i c o s ì r i c c o d i d a t i e i n f o r m a z i o n i , m a n o n s e m p r e d i c o n o s c e n z a . A m e l i a n a s c e p r o p r i o p e r c o l m a r e q u e s t o d i v a r i o , o f f r e n d o u n o s t r u m e n t o c h e u n i s c e t r a s p a r e n z a , s i c u r e z z a e c a p a c i t à a n a l i t i c a . È i l r i s u l t a t o d i t r e a n n i d i l a v o r o c h e h a n n o c o i n v o l t o c e n t i n a i a d i r i c e r c a t o r i e d e c i n e d i i s t i t u z i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m e t t e r e l a c o n o s c e n z a a l s e r v i z i o d e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e d e l P a e s e ” .