M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a b i o d i v e r s i t à o g g i è u n t e m a m o l t o i m p o r t a n t e : s i a m o s t r e t t a m e n t e c o n n e s s i e d i p e n d e n t i d a e s s a . I d a t i i n f o r m a n o c h e n e g l i u l t i m i 5 0 a n n i l a d i m e n s i o n e m e d i a d e l l e p o p o l a z i o n i d i v e r t e b r a t i s e l v a t i c i s i è r i d o t t a d e l 7 3 % . S i t r a t t a d i u n d a t o a s s o l u t a m e n t e d r a m m a t i c o , d i c u i d o b b i a m o t e n e r e c o n t o " . E ' q u a n t o a f f e r m a t o d a E v a A l e s s i , s u s t a i n a b i l i t y m a n a g e r W w f I t a l i a , n e l c o r s o d e l l a p r i m a e d i z i o n e d i C o l o r f u t u r e P a r a d e , u n ’ i n i z i a t i v a c o l l e t t i v a p r o m o s s a d a A n d r i a n i s o c i e t à b e n e f i t e d a l s u o b r a n d F e l i c i a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i r e a l t à d e l p a n o r a m a a m b i e n t a l e e c i v i l e , t r a c u i W w f I t a l i a , G r e e n H e r o e s , K y o t o C l u b e L e g a m b i e n t e . O b i e t t i v o d e l l ’ e v e n t o , s v o l t o s i a M i l a n o , è p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à c o n d i v i s a . " G i o r n a t e c o m e q u e l l a d i o g g i s o n o m o l t o i m p o r t a n t i p e r c h é d i m o s t r a n o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a c i t t a d i n i , a z i e n d e e a s s o c i a z i o n i a m b i e n t a l i s t e . E ' p r o p r i o l ' e s s e r e i n s i e m e c h e m u o v e v e r a m e n t e i l c a m b i a m e n t o " , c o n c l u d e .