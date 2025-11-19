M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r u o l o d e l l a p r o s p e t t i v a f e m m i n i l e è f o n d a m e n t a l e c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o ” , h a d e t t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e ‘ L a s e n s i b i l e m a g i a d e l l ’ a c q u a ’ , l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a B r i a n z A c q u e e c u r a t a d a l l ’ a r c h i t e t t o A l e s s i a G a l i m b e r t i . U n e v e n t o c h e F o n t a n a d e s c r i v e c o m e o c c a s i o n e “ d i r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l ’ a c q u a , u n b e n e e s s e n z i a l e , s p e s s o d a t o p e r s c o n t a t o , m a c e n t r a l e p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i n o s t r i c i t t a d i n i ” . “ L a L o m b a r d i a è u n a c o m u n i t à d ’ a c q u a - h a a g g i u n t o - e i n o s t r i t e r r i t o r i s o n o s t a t i m o d e l l a t i n e i s e c o l i d a l l a c a p a c i t à d i g o v e r n a r e e u t i l i z z a r e q u e s t a r i s o r s a c o m e f o n t e d i v i t a , l a v o r o e p r o g r e s s o . D a i N a v i g l i a l s i s t e m a d e i c a n a l i i r r i g u i , d a i l a g h i p r e a l p i n i a l l e r i s o r g i v e d e l l a p i a n u r a , o g n i a n g o l o d e l l a r e g i o n e r a c c o n t a u n a s t o r i a d i i n g e g n o e v i s i o n e . Q u e s t a e r e d i t à - c o n t i n u a - s i r i n n o v a o g g i a t t r a v e r s o i l l a v o r o d i a z i e n d e p u b b l i c h e v i r t u o s e c o m e B r i a n z A c q u e c h e g a r a n t i s c o n o a c q u a p u b b l i c a , s a n a e s i c u r a , e s i d i s t i n g u o n o a n c h e p e r p o l i t i c h e d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e d i p a r i t à d i g e n e r e ” . A l l a l u c e d i q u a n t o d i c h i a r a t o , p e r i l g o v e r n a t o r e è s i g n i f i c a t i v o c h e l ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o d e ‘ L a s e n s i b i l e m a g i a d e l l ’ a c q u a ’ “ s i a d e d i c a t a a l m o n d o f e m m i n i l e , c o n t e s t i m o n i a n z e d i d o n n e c h e , c o n i l l o r o i m p e g n o e l a l o r o s e n s i b i l i t à , c o n t r i b u i s c o n o a i n n o v a r e , p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o s t r u i r e c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e e c o n s a p e v o l i . R e g i o n e L o m b a r d i a s o s t i e n e c o n r i s o r s e c o n c r e t e q u e s t e a t t i v i t à - f a s a p e r e F o n t a n a - p e r c h é r a p p r e s e n t a n o u n s e r v i z i o p u b b l i c o p e r e c c e l l e n z a , f o n d a m e n t a l e p e r l e n o s t r e c o m u n i t à e p e r i l f u t u r o d e l t e r r i t o r i o . B r i a n z A c q u e c o n t i n u a c o n d e t e r m i n a z i o n e v e r s o u n s e r v i z i o i d r i c o s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e i n n o v a t i v o , i m p e g n a n d o s i a o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e , r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t i l e r e t i d i d i s t r i b u z i o n e e r i d u r r e g l i s p r e c h i d ’ a c q u a ” , c o n c l u d e .