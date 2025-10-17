Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - La sovranità digitale non è una parola di moda, ma un concetto sostanziale: significa avere il controllo dei propri dati e proteggere il patrimonio informativo del Paese, ha dichiarato Stefano Sordi, direttore generale di Aruba, durante la diretta speciale dellAdnkronos da Comolake 2025. Aruba è un player nazionale che gestisce tutti i propri data center in Italia e sviluppa piattaforme cloud proprietarie, conformi alle normative europee, ha spiegato. Sordi ha sottolineato che il nostro obiettivo è garantire infrastrutture sicure, affidabili e sostenibili, che possano rispondere alle esigenze di governi, imprese e pubbliche amministrazioni. Essere sovrani digitalmente ha concluso significa anche costruire fiducia, perché la fiducia è la vera infrastruttura su cui poggia ogni servizio digitale. La nostra strategia segue la rotta europea tracciata dal Gdpr e dai nuovi regolamenti come Data Act, Cybersecurity Act, Nis 2 e Dora, ha proseguito Sordi. LEuropa ha scelto di costruire un ecosistema digitale conforme e sovrano, e noi ci muoviamo in questa direzione, con infrastrutture, personale e servizi interamente italiani, ha spiegato. Sordi ha aggiunto che i nostri data center, il cloud, la manutenzione e la sicurezza sono gestiti da personale che risiede in Italia: il servizio nasce, corre e si aggiorna qui. È un modello che unisce tecnologia Enterprise e soluzioni open source, per offrire flessibilità e indipendenza. Quando la sovranità dei dati è una priorità ha rimarcato Aruba è pronta a garantire risposte immediate e pienamente conformi ai criteri europei. Per la prima volta un cloud service provider italiano è incluso tra i lotti Consip accanto ai grandi player americani, ha aggiunto Sordi. È un riconoscimento importante per la nostra piattaforma multicloud, che oggi è accessibile alla pubblica amministrazione e alle aziende con livelli di certificazione fino al QC3, idonei alla gestione dei dati strategici, ha spiegato. Sordi ha aggiunto che offriamo soluzioni ibride, basate su infrastrutture fisiche e cloud, combinando componenti open source e Enterprise per garantire sicurezza, trasparenza e interoperabilità. Il nostro approccio ha concluso è bilanciare sovranità, innovazione e apertura, perché solo così il digitale può crescere in modo competitivo e sostenibile.