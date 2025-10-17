C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s o v r a n i t à d i g i t a l e n o n è u n a p a r o l a d i m o d a , m a u n c o n c e t t o s o s t a n z i a l e : s i g n i f i c a a v e r e i l c o n t r o l l o d e i p r o p r i d a t i e p r o t e g g e r e i l p a t r i m o n i o i n f o r m a t i v o d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o S t e f a n o S o r d i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A r u b a , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ A r u b a è u n p l a y e r n a z i o n a l e c h e g e s t i s c e t u t t i i p r o p r i d a t a c e n t e r i n I t a l i a e s v i l u p p a p i a t t a f o r m e c l o u d p r o p r i e t a r i e , c o n f o r m i a l l e n o r m a t i v e e u r o p e e ” , h a s p i e g a t o . S o r d i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i l n o s t r o o b i e t t i v o è g a r a n t i r e i n f r a s t r u t t u r e s i c u r e , a f f i d a b i l i e s o s t e n i b i l i , c h e p o s s a n o r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i g o v e r n i , i m p r e s e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i ” . “ E s s e r e s o v r a n i d i g i t a l m e n t e – h a c o n c l u s o – s i g n i f i c a a n c h e c o s t r u i r e f i d u c i a , p e r c h é l a f i d u c i a è l a v e r a i n f r a s t r u t t u r a s u c u i p o g g i a o g n i s e r v i z i o d i g i t a l e ” . “ L a n o s t r a s t r a t e g i a s e g u e l a r o t t a e u r o p e a t r a c c i a t a d a l G d p r e d a i n u o v i r e g o l a m e n t i c o m e D a t a A c t , C y b e r s e c u r i t y A c t , N i s 2 e D o r a ” , h a p r o s e g u i t o S o r d i . “ L ’ E u r o p a h a s c e l t o d i c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e c o n f o r m e e s o v r a n o , e n o i c i m u o v i a m o i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n i n f r a s t r u t t u r e , p e r s o n a l e e s e r v i z i i n t e r a m e n t e i t a l i a n i ” , h a s p i e g a t o . S o r d i h a a g g i u n t o c h e “ i n o s t r i d a t a c e n t e r , i l c l o u d , l a m a n u t e n z i o n e e l a s i c u r e z z a s o n o g e s t i t i d a p e r s o n a l e c h e r i s i e d e i n I t a l i a : i l s e r v i z i o n a s c e , c o r r e e s i a g g i o r n a q u i . È u n m o d e l l o c h e u n i s c e t e c n o l o g i a E n t e r p r i s e e s o l u z i o n i o p e n s o u r c e , p e r o f f r i r e f l e s s i b i l i t à e i n d i p e n d e n z a ” . “ Q u a n d o l a s o v r a n i t à d e i d a t i è u n a p r i o r i t à – h a r i m a r c a t o – A r u b a è p r o n t a a g a r a n t i r e r i s p o s t e i m m e d i a t e e p i e n a m e n t e c o n f o r m i a i c r i t e r i e u r o p e i ” . “ P e r l a p r i m a v o l t a u n c l o u d s e r v i c e p r o v i d e r i t a l i a n o è i n c l u s o t r a i l o t t i C o n s i p a c c a n t o a i g r a n d i p l a y e r a m e r i c a n i ” , h a a g g i u n t o S o r d i . “ È u n r i c o n o s c i m e n t o i m p o r t a n t e p e r l a n o s t r a p i a t t a f o r m a m u l t i c l o u d , c h e o g g i è a c c e s s i b i l e a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a l l e a z i e n d e c o n l i v e l l i d i c e r t i f i c a z i o n e f i n o a l Q C 3 , i d o n e i a l l a g e s t i o n e d e i d a t i s t r a t e g i c i ” , h a s p i e g a t o . S o r d i h a a g g i u n t o c h e “ o f f r i a m o s o l u z i o n i i b r i d e , b a s a t e s u i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e c l o u d , c o m b i n a n d o c o m p o n e n t i o p e n s o u r c e e E n t e r p r i s e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a , t r a s p a r e n z a e i n t e r o p e r a b i l i t à ” . “ I l n o s t r o a p p r o c c i o – h a c o n c l u s o – è b i l a n c i a r e s o v r a n i t à , i n n o v a z i o n e e a p e r t u r a , p e r c h é s o l o c o s ì i l d i g i t a l e p u ò c r e s c e r e i n m o d o c o m p e t i t i v o e s o s t e n i b i l e ” .