M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a s i u n t e r z o d e l l e r a g a z z e t r a i 1 3 e i 1 5 a n n i t e m e l e d i s c r i m i n a z i o n i l e g a t e a l g e n e r e e a l l a g e n i t o r i a l i t à m a , n o n o s t a n t e q u e s t o , n o n r i n u n c i a a l l e p r o p r i e a m b i z i o n i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ' O s s e r v a t o r i o G e n e r e e S t e r e o t i p i , p r o m o s s o d a H e n k e l I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E u m e t r a , r e s t i t u i s c e l a f o t o g r a f i a d i u n a g e n e r a z i o n e c h e h a g r a n d i p r o g e t t i p e r i l f u t u r o , m a r i c o n o s c e m o l t o c h i a r a m e n t e i l p e s o d e g l i s t e r e o t i p i d i g e n e r e , c h e f r e n a n o s o p r a t t u t t o l e r a g a z z e . N a t o n e l 2 0 2 2 c o m e s p a z i o d i a s c o l t o s u l l ’ i n f l u e n z a d e l g e n e r e n e l l a q u o t i d i a n i t à e n e l l e s c e l t e d i v i t a , i n q u e s t i a n n i l ’ O s s e r v a t o r i o G e n e r e e S t e r e o t i p i h a i n d a g a t o c o m e l a v i s i o n e a n c o r a t r a d i z i o n a l e d e l m a s c h i l e e d e l f e m m i n i l e c o n d i z i o n i l a r i p a r t i z i o n e d e i c o m p i t i i n f a m i g l i a , l e d e c i s i o n i r e l a t i v e a g l i s t u d i , a l l a v o r o e a l t e m p o l i b e r o . L a r i c e r c a 2 0 2 5 s i è c o n c e n t r a t a i n m o d o p a r t i c o l a r e s u l l a G e n e r a z i o n e A l p h a e d è s t a t a c o n d o t t a t r a m i t e q u e s t i o n a r i o n l i n e s u u n c a m p i o n e d i 1 . 8 4 0 a d u l t i e 5 0 0 p r e a d o l e s c e n t i t r a i 1 3 e i 1 5 a n n i , c o n u n a p p r o f o n d i m e n t o q u a l i t a t i v o s u a l c u n i g r u p p i d i r a g a z z e e r a g a z z i . “ N e l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o a b b i a m o v i s t o q u a n t o g l i s t e r e o t i p i d i g e n e r e i n c i d a n o n e l l e s c e l t e d e l l e p e r s o n e e d e l l e f a m i g l i e . Q u e s t ’ a n n o a b b i a m o v o l u t o g u a r d a r e d a v i c i n o l a G e n e r a z i o n e A l p h a : i d a t i e l e t e s t i m o n i a n z e d i r e t t e c h e a b b i a m o r a c c o l t o i n d i c a n o c h e n o n c ’ è u n v e r o ‘ d r e a m g a p ’ . T a n t o i m a s c h i q u a n t o l e f e m m i n e s i s e n t o n o l i b e r i d i s o g n a r e i n g r a n d e , m a l e r a g a z z e s a n n o b e n e c h e d o v r a n n o i m p e g n a r s i m o l t o d i p i ù p e r e s s e r e p r e s e s u l s e r i o e r e a l i z z a r e i l o r o p r o g e t t i ” , h a c o m m e n t a t o M a r a P a n a j i a , p r e s i d e n t e e a d d i H e n k e l I t a l i a . “ Q u e s t i r i s u l t a t i - h a c o n t i n u a t o - c i s p r o n a n o a p r o s e g u i r e l ’ O s s e r v a t o r i o p e r c o n t i n u a r e a c r e a r e c u l t u r a s u q u e s t i t e m i , m a s o p r a t t u t t o a f a r e a n c o r a d i p i ù e m e g l i o c o m e a z i e n d a p e r c h é l a p a r i t à d i g e n e r e d i v e n t i u n a r e a l t à e n o n r e s t i u n a p r o m e s s a ” . C o n t r a r i a m e n t e a m o l t i l u o g h i c o m u n i , i d a t i 2 0 2 5 d e l l ' O s s e r v a t o r i o G e n e r e e S t e r e o t i p i r i v e l a n o c h e l a G e n e r a z i o n e A l p h a s o g n a i n g r a n d e : i l 4 4 % d e l l e r a g a z z e e i l 3 9 % e d e i r a g a z z i f r a i 1 3 e i 1 5 a n n i d i c h i a r a d i a v e r e p r o g e t t i a m b i z i o s i p e r i l f u t u r o , c o n i l 7 1 % d e l l e r a g a z z e e i l 7 2 % d e i r a g a z z i c h e s i s e n t e s u p p o r t a t o d a l l a f a m i g l i a n e l c o l t i v a r e i n t e r e s s i e p a s s i o n i . S e i l 3 9 % d e l l e r a g a z z e e i l 4 3 % d e i r a g a z z i a f f e r m a d i a v e r e l a g i u s t a d e t e r m i n a z i o n e p e r r a g g i u n g e r e i p r o p r i o b i e t t i v i , i m a s c h i m o s t r a n o m a g g i o r e s i c u r e z z a n e l l a p o s s i b i l i t à d i f a r c e l a d a v v e r o . I l 7 8 % d e i r a g a z z i c r e d e d i p o t e r g e n e r a r e u n i m p a t t o , a n c h e s o l o n e l p r o p r i o p i c c o l o , e i l 2 1 % p e n s a r i u s c i r à a d e m e r g e r e f r a t a n t i , m e n t r e l e p e r c e n t u a l i s i f e r m a n o a l 7 0 % e a l 1 6 % p e r l e r a g a z z e . L a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i o s t a c o l i r i c o n d u c i b i l i a l g e n e r e è m o l t o m a r c a t a . S e c o n d o l ’ O s s e r v a t o r i o , i l 2 8 % d e l l e r a g a z z e e s o l o i l 9 % d e i r a g a z z i t e m e d i s u b i r e d i s c r i m i n a z i o n e d i g e n e r e q u a n d o a n d r à a l a v o r a r e , i l 3 1 % d e l l e r a g a z z e e s o l o l ’ 8 % d e i r a g a z z i h a p a u r a d i u l t e r i o r i p e n a l i z z a z i o n i s e a v r à f i g l i . I l 1 3 % d e l l e r a g a z z e p e n s a c h e d o v r à s a c r i f i c a r e l a s u a c a r r i e r a p e r l a f a m i g l i a , m e n t r e s o l o i l 9 % d e i r a g a z z i e s p r i m e l a s t e s s a p r e o c c u p a z i o n e . B u o n a p a r t e d i q u e s t e c o n v i n z i o n i m a t u r a i n f a m i g l i a . B e n c h é l ’ O s s e r v a t o r i o c o n f e r m i l ’ e v o l u z i o n e i n a t t o , c o n i p a d r i s e m p r e p i ù c o i n v o l t i n e l l a v i t a d o m e s t i c a e n e l l a c u r a d e i f i g l i , r a g a z z e e r a g a z z i r i p o r t a n o c o n g r a n d e l u c i d i t à l e d i v e r s e p r e s s i o n i a c u i i g e n i t o r i s o n o s o t t o p o s t i e s o t t o l i n e a n o l a m a g g i o r f a t i c a d e l l e m a d r i n e l c o n c i l i a r e i l l a v o r o e l a v i t a p e r s o n a l e . I n t e r e s s a n t e n o t a r e c o m e i l 7 0 % d e g l i a d u l t i i n t e r v i s t a t i d a l l ’ O s s e r v a t o r i o s i a c o n v i n t o c h e g l i i n f l u e n c e r s i a n o f i g u r e d i r i f e r i m e n t o p e r i p i ù g i o v a n i , m a s o l o i l 2 % d e i p r e a d o l e s c e n t i l i m e n z i o n i s p o n t a n e a m e n t e c o m e r e a l i f o n t i d i i s p i r a z i o n e . M a m m a e p a p à s o n o t r a i m o d e l l i p i ù c i t a t i i n q u a n t o a s o d d i s f a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e p e r s o n a l e a c u i a m b i r e . T r a i t e m i i n d a g a t i q u e s t ’ a n n o d a l l ’ O s s e r v a t o r i o H e n k e l c ’ è a n c h e i l r u o l o d e i m e d i a e d e l l i n g u a g g i o n e l l a r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l e q u e s t i o n i d i g e n e r e . S e c o n d o i l 7 5 % d e l l e r a g a z z e e i l 6 8 % d e i r a g a z z i , i s o c i a l a c c e n t u a n o g l i s t e r e o t i p i . I l c i n e m a , l e s e r i e t v e l a p u b b l i c i t à s c e l g o n o l e d o n n e s o l o i n b a s e a l l a b e l l e z z a ( l o a f f e r m a l ’ 8 4 % d e l l e r a g a z z e e l ’ 8 1 % r a g a z z i ) e l e m o s t r a n o i n p r e v a l e n z a d o l c i , s e n s i b i l i e d e m o t i v e ( 6 2 % d e l l e r a g a z z e , 5 9 % d e i r a g a z z i ) . I p r e a d o l e s c e n t i s o n o m o l t o c r i t i c i a n c h e s u l l a n a r r a z i o n e d e l l a m a s c h i l i t à . I l 7 7 % d e l l e r a g a z z e e i l 7 6 % d e i r a g a z z i c o n c o r d a n o s u u n ’ e c c e s s i v a s o t t o l i n e a t u r a d e l l a f o r z a , d e l c o r a g g i o e d e l s u c c e s s o , a s p e t t i c h e m e t t o n o a d i s a g i o s o p r a t t u t t o i r a g a z z i , p r e o c c u p a t i d i n o n r i u s c i r e a c o r r i s p o n d e r e a l l a r a p p r e s e n t a z i o n e p r e v a l e n t e . I p r e a d o l e s c e n t i a p p a i o n o b e n c o n s a p e v o l i a n c h e d e g l i o s t a c o l i p o s t i d a l l i n g u a g g i o e d e l l ’ i m p o r t a n z a d e l l e p a r o l e n e l d e f i n i r e l a r e a l t à e i c o n f i n i d e l l e p o s s i b i l i t à . N e l l e i n t e r v i s t e s i d i c o n o c o n t r a r i a l l ’ u s o d e l l ’ a s t e r i s c o o d e l l a s c h w a , c o n v i n t i c h e s e r v a u n c a m b i o p i ù r a d i c a l e p e r u n r a c c o n t o d a v v e r o l i b e r o , i n c l u s i v o e r i s p e t t o s o d e l l e d i f f e r e n z e .