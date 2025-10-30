R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S o g e s i d c h i u d e i l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 i n c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a : i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e r a g g i u n g e 2 9 , 1 m i l i o n i d i e u r o , i n a u m e n t o d e l l ’ 1 1 , 7 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 . I l r i s u l t a t o è t r a i n a t o d a s e r v i z i t e c n i c i e d i i n g e g n e r i a ( + 2 , 2 5 m i l i o n i ) , l i n e a d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o ( + 1 , 8 2 m i l i o n i ) e d a i n c r e m e n t i n e l l e a t t i v i t à a c q u e , p o r t i e a s s i s t e n z a t e c n i c a p e r M a s e e A g e n z i a I t a l i a n a p e r l a C o o p e r a z i o n e a l l o S v i l u p p o . È q u a n t o e m e r g e d a l l a R e l a z i o n e S e m e s t r a l e 2 0 2 5 . S t r u t t u r a e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a s o l i d a : i l t o t a l e a t t i v o s a l e a 1 7 9 , 6 m i l i o n i d i e u r o , i l p a t r i m o n i o n e t t o s i a t t e s t a a 4 3 , 6 m i l i o n i e l a l i q u i d i t à d i s p o n i b i l e r a g g i u n g e 2 6 , 5 m i l i o n i . L a m a r g i n a l i t à m i g l i o r a , c o n E b i t d a p o s i t i v o p e r l a p r i m a v o l t a d o p o d i v e r s i e s e r c i z i ( 5 2 4 m i l a e u r o ) , r i s u l t a t o o p e r a t i v o d i 3 6 8 m i l a e u r o e a v a n z o d i p e r i o d o d i 2 0 6 m i l a , i n n e t t o m i g l i o r a m e n t o r i s p e t t o a l d i s a v a n z o d e l 2 0 2 4 . I c o s t i d e l l a p r o d u z i o n e c r e s c o n o d e l 7 , 5 % , p r i n c i p a l m e n t e p e r l ’ a u m e n t o d e l p e r s o n a l e ( + 2 9 u n i t à ) e d e i s e r v i z i . L a d o t a z i o n e o r g a n i c a p r e v i s t a a f i n e a n n o è d i c i r c a 5 2 0 u n i t à , i n f e r i o r e r i s p e t t o a l l e s t i m e d i b u d g e t , c o n u n a r i d u z i o n e d e i c o s t i d e l p e r s o n a l e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i . L e p r o s p e t t i v e p e r l a c h i u s u r a d e l 2 0 2 5 s o n o p o s i t i v e : s i s t i m a u n v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e s u p e r i o r e a 7 1 m i l i o n i d i e u r o e u n m a r g i n e o p e r a t i v o l o r d o i n c r e s c i t a d e l l ’ 8 8 , 5 % . I l r i s u l t a t o n e t t o a t t e s o è d i 1 , 1 5 m i l i o n i , c o n f e r m a n d o i l t r e n d d i r a f f o r z a m e n t o i n d u s t r i a l e e g e s t i o n a l e . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i r e n d e r e S o g e s i d u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o c o n c r e t o p e r l e A m m i n i s t r a z i o n i C e n t r a l i e n o n s o l o , s u i t e m i a m b i e n t a l i , d a l d i s s e s t o a l l a t r a n s i z i o n e v e r d e . P e r R o b e r t o M a n t o v a n e l l i , p r e s i d e n t e S o g e s i d , “ i r i s u l t a t i r a g g i u n t i n e l p r i m o s e m e s t r e c o n f e r m a n o l a r e c e n t e s v o l t a d i S o g e s i d e s o n o m o t i v o d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r t u t t a l a s t r u t t u r a . L ’ i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e e i l m i g l i o r a m e n t o d e g l i i n d i c a t o r i e c o n o m i c i t e s t i m o n i a n o l ’ i m p e g n o e l a c o m p e t e n z a d e l l e n o s t r e p e r s o n e . S i a m o c o n s a p e v o l i c h e q u e s t o è s o l o i l p r i m o p a s s o d i u n p e r c o r s o a m b i z i o s o : l a s t r a d a d a p e r c o r r e r e è a n c o r a l u n g a , m a a b b i a m o p o s t o b a s i s o l i d e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e e c o n t i n u a r e a c r e s c e r e a l s e r v i z i o d e l P a e s e ” . L e p r o s p e t t i v e p e r l a c h i u s u r a d e l 2 0 2 5 , a g g i u n g e E r r i c o S t r a v a t o , A d S o g e s i d , " c o n f e r m a n o u n a n d a m e n t o i n f o r t e c r e s c i t a , c o n u n v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e s t i m a t o o l t r e i 7 1 m i l i o n i d i e u r o e u n a r e d d i t i v i t à i n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o . Q u e s t i r i s u l t a t i p o n g o n o b a s i s o l i d e p e r i l 2 0 2 6 , a n n o i n c u i S o g e s i d p r o s e g u i r à n e l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r o p r i a c a p a c i t à i n d u s t r i a l e e g e s t i o n a l e , p u n t a n d o s u u n a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e d e l m o d o d i o p e r a r e : d a e s e c u t o r i t e c n i c i a p r o t a g o n i s t i n e l l a g o v e r n a n c e d e i p r o g e t t i ” . S o g e s i d , s o t t o l i n e a M a s s i m i l i a n o P a n e r o , " h a c a m b i a t o a n i m a : d a s t r u m e n t o r i v o l t o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e a l l ’ a s s i s t e n z a t e c n i c a a i m i n i s t e r i ( q u a l e e r a d u e a n n i f a ) s i p r e s e n t a o r a c o m e s o l i d o e p r i n c i p a l e p l a y e r n e l l o s c e n a r i o d e l l ’ i n g e g n e r i a p u b b l i c a i t a l i a n a ” e o r a , a g g i u n g e P a o l a S c i a l a n g a , c o n s i g l i e r e S o g e s i d " s t a v i v e n d o u n a f a s e d i p i e n a m a t u r a z i o n e " . O g g i , c o n c l u d e E r n e s t i n a S i c i l i a , c o n s i g l i e r e S o g e s i d , " S o g e s i d s i a f f e r m a c o m e u n m o d e l l o d i i n g e g n e r i a p u b b l i c a c a p a c e d i c o n i u g a r e e f f i c i e n z a i n d u s t r i a l e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , a c c o m p a g n a n d o l o S t a t o e i t e r r i t o r i n e l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . È u n a d i r e z i o n e c h e i n t e n d i a m o c o n s o l i d a r e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e o g n i p r o g e t t o u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l f u t u r o s o s t e n i b i l e d e l P a e s e ” .