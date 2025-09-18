R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C i n q u a n t ’ a n n i e n o n s e n t i r l i . E r a i l 1 9 7 5 q u a n d o s u l l e t a v o l e d i t u t t a I t a l i a a r r i v a v a u n p r o d o t t o d e s t i n a t o a c a m b i a r e i l m o d o d i p o r t a r e i l g u s t o i n c u c i n a e a d i v e n t a r e p a r t e d e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a : i s o f f i c i n i . I n m e z z o s e c o l o n e s o n o s t a t i r e a l i z z a t i c i r c a 2 m i l i a r d i d i p e z z i , u n a f i l a t a l m e n t e l u n g a d a p o t e r c o m p i e r e s e i v o l t e i l g i r o d e l l a T e r r a . U n p r i m a t o c h e r a c c o n t a i l s u c c e s s o d i F i n d u s - a z i e n d a l e a d e r n e l s e t t o r e d e i s u r g e l a t i e p a r t e d e l G r u p p o N o m a d F o o d s - e d i u n p r o d o t t o i c o n i c o c h e , a c i n q u a n t ’ a n n i d a l l ’ e s o r d i o , c o n t i n u a a e s s e r e p r e s e n t e n e l l e c a s e d i q u a s i 5 m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e ( f o n t e : Y o u G o v T o t I t a J u n e 2 5 ) . S o l o n e l 2 0 2 4 , d a l l o s t o r i c o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a , c u o r e p u l s a n t e d e l l a p r o d u z i o n e F i n d u s , n e s o n o u s c i t e 2 7 m i l i o n i d i c o n f e z i o n i , p a r i a o l t r e 7 . 0 0 0 t o n n e l l a t e . I m o t i v i d i u n r i c o n o s c i m e n t o s e n z a t e m p o ? S e c o n d o u n ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e p e r F i n d u s s u S n a c k , S o f f i c i n i & c o s o n o c o m o d i e f a c i l i d a p r e p a r a r e ( 5 4 , 2 % ) , b u o n i e g u s t o s i ( 4 2 , 7 % ) e r i e s c o n o a m e t t e r e d ’ a c c o r d o g r a n d i e p i c c o l i ( 3 7 , 1 % ) , p o r t a n d o i n t a v o l a a l l e g r i a e d i v e r t i m e n t o . I p r i m i S o f f i c i n i n a s c e v a n o q u a s i i n t e r a m e n t e a m a n o : n e g l i a n n i S e t t a n t a , l e c r ê p e s v e n i v a n o r i e m p i t e c o n p o m p e d o s a t r i c i e a d a g i a t e s u u n n a s t r o r i s c a l d a t o a 2 4 0 ° C , p e r p o i e s s e r e c h i u s e m a n u a l m e n t e d a o l t r e c i n q u a n t a a d d e t t e c h e c o n r a p i d i t à e p r e c i s i o n e s i g i l l a v a n o o g n i s i n g o l o p e z z o . I l s u c c e s s o f u i m m e d i a t o e l a c r e s c e n t e d o m a n d a i m p o s e p r e s t o u n s a l t o d i s c a l a : a l l a f i n e d e l d e c e n n i o i n i z i ò u n a p r o g r e s s i v a m e c c a n i z z a z i o n e d e l l e f a s i d i p r e p a r a z i o n e e c o t t u r a , r e s a p o s s i b i l e d a l l ’ a d a t t a m e n t o d i t e c n o l o g i e u t i l i z z a t e n e l l ’ i n d u s t r i a d e i g e l a t i . N a c q u e r o c o s ì l e p r i m e l i n e e a u t o m a t i c h e , i n g r a d o d i p i e g a r e l e c r e s p e l l e c o n p a l e t t e m e c c a n i c h e c h e r i p r o d u c e v a n o i l g e s t o m a n u a l e . N e g l i a n n i O t t a n t a a r r i v ò l a s v o l t a d e f i n i t i v a c o n l a c o s t r u z i o n e d e l N e w B u i l d i n g , l o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a c h e a n c o r a o g g i o s p i t a l a l i n e a p r o d u t t i v a : m a c c h i n e p a s t e l l a t r i c i e p a n a t r i c i , n a s t r i t r a s p o r t a t o r i e s i s t e m i d i c o n f e z i o n a m e n t o a u t o m a t i z z a t i g a r a n t i r o n o u n i f o r m i t à e q u a l i t à m a i v i s t e p r i m a , p e r m e t t e n d o d i r a g g i u n g e r e u n a c a p a c i t à d i 2 7 0 S o f f i c i n i a l m i n u t o . O g g i l a p r o d u z i o n e è c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t a e d i g i t a l m e n t e c o n t r o l l a t a , m a r e s t a a f f i d a t a a l l ’ e s p e r i e n z a d e g l i o p e r a t o r i c h e s u p e r v i s i o n a n o o g n i f a s e , d a l l ’ i m p a s t o a l l a f a r c i t u r a . U n e q u i l i b r i o p e r f e t t o t r a t e c n o l o g i a e c o m p e t e n z a u m a n a c h e c o n t i n u a a g a r a n t i r e l a q u a l i t à d i s t i n t i v a d e i S o f f i c i n i . C r o c c a n t e f u o r i e f i l a n t e d e n t r o , ‘ i l n u o v o p i a t t o c h e l i b e r a d a l l ’ a b i t u d i n e ’ – c o m e r e c i t a i l p r i m o s t o r i c o c l a i m – a r r i v ò s u l l e t a v o l e i t a l i a n e i n u n P a e s e a n c o r a l e g a t o a i r i t u a l i d e l l a c u c i n a c a s a l i n g a . N o n s o l o u n p r o d o t t o a m a t o , m a u n v e r o e p r o p r i o f e n o m e n o s o c i a l e , c a p a c e d i i n t e r p r e t a r e e a c c o m p a g n a r e l e t r a s f o r m a z i o n i d e l l a c u l t u r a a l i m e n t a r e i t a l i a n a n e g l i u l t i m i c i n q u a n t ’ a n n i . Q u a n d o a r r i v a r o n o s u l m e r c a t o , a m e t à a n n i S e t t a n t a , i S o f f i c i n i s i i n s e r i r o n o c o m e u n a n o v i t à c a p a c e d i r o m p e r e l a r o u t i n e d e l l a c u c i n a t r a d i z i o n a l e , l i b e r a n d o d a l t e m p o d e l l a p r e p a r a z i o n e e p o r t a n d o p r a t i c i t à , a l l e g r i a e u n g u s t o c a p a c e d i m e t t e r e d ’ a c c o r d o g r a n d i e p i c c o l i . D i v e n t a r o n o s i m b o l o d i v e l o c i t à , p r a t i c i t à e d i u n n u o v o i m m a g i n a r i o a l i m e n t a r e , f a t t o d i g i o c o e n o v i t à . N e g l i a n n i O t t a n t a e N o v a n t a , c o n l a f a m i g l i a c h e c a m b i a v o l t o e l a c u c i n a c h e s i a p r e d i v e n t a n d o u n o s p a z i o c o n d i v i s o e c o n v i v i a l e , i S o f f i c i n i s i c o n f e r m a n o c o m p a g n i d e l n u o v o s t i l e d i c o n s u m o : i r o n i c i , f a m i l i a r i , r a s s i c u r a n t i , c a p a c i d i t r a s f o r m a r e i l p a s t o i n u n m o m e n t o d i g r a t i f i c a z i o n e e p i a c e r e c o n d i v i s o . C o n i l n u o v o M i l l e n n i o , i n u n c o n t e s t o d i r i t m i p i ù v e l o c i e c o n s u m a t o r i p i ù i n f o r m a t i , c o n s a p e v o l i e m u l t i c a n a l i , h a n n o c o n s o l i d a t o l a l o r o i d e n t i t à d i i c o n a f o o d , f l e s s i b i l e e c r e a t i v a , f i n o a d a r r i v a r e a i g i o r n i n o s t r i , i n c u i l a c a s a e l a c u c i n a t o r n a n o a e s s e r e c e n t r i v i t a l i e r i f u g i e m o t i v i , e i S o f f i c i n i r i t r o v a n o i l l o r o r u o l o d i c i b o d i c a s a , v i c i n o a l l e e m o z i o n i f a m i l i a r i e a l l a c o n v i v i a l i t à d o m e s t i c a . “ I S o f f i c i n i s o n o m o l t o p i ù d i u n p r o d o t t o : s o n o u n s i m b o l o c h e r a c c o n t a l ’ i d e n t i t à s t e s s a d i F i n d u s e c h e d a c i n q u a n t ’ a n n i p o r t a i n n o v a z i o n e , g u s t o e a l l e g r i a n e l l e c u c i n e i t a l i a n e ” , c o m m e n t a R e n a t o R o c a , c o u n t r y m a n a g e r d i F i n d u s I t a l i a . “ I l l o r o s u c c e s s o n a s c e d a l l a c a p a c i t à d i r e i n v e n t a r s i c o n t i n u a m e n t e , a n t i c i p a n d o i c a m b i a m e n t i n e i g u s t i , n e i r i t m i e n e l l e a b i t u d i n i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e , e r e s t a n d o s e m p r e v i c i n o a i b i s o g n i d e i c o n s u m a t o r i . I n m e z z o s e c o l o d i s t o r i a , i S o f f i c i n i h a n n o s a p u t o r i n n o v a r s i s e n z a m a i p e r d e r e l a l o r o i d e n t i t à , r i u s c e n d o a u n i r e p r a t i c i t à , g u s t o e d e m o z i o n e . Q u e s t o a n n i v e r s a r i o n o n è s o l o u n t r a g u a r d o , m a u n n u o v o p u n t o d i p a r t e n z a p e r c o n t i n u a r e a s o r p r e n d e r e e a c c o m p a g n a r e l e t a v o l e i t a l i a n e c o n u n s o r r i s o c h e d u r a d a c i n q u a n t ’ a n n i ” . “ I S o f f i c i n i s o n o u n p r o d o t t o a m a t o d a c i n q u a n t ’ a n n i p e r c h é n o n h a n n o m a i s m e s s o d i e s s e r e u n g a m e c h a n g e r e u n r - i n n o v a t o r e d e l l e t a v o l e i t a l i a n e ” , a g g i u n g e P a t r i z i a M a r t e l l o , s o c i o l o g a d e i C o n s u m i e d e l l a C o m u n i c a z i o n e e d o c e n t e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à N a b a d i M i l a n o e I u a v d i V e n e z i a . “ A m e t à d e g l i a n n i ’ 7 0 , s i i m p o s e r o i n u n ’ I t a l i a a n c o r a p r o f o n d a m e n t e l e g a t a a u n m o d e l l o f a m i l i a r e t r a d i z i o n a l e , i n c u i l a d o n n a e r a r e g i n a i n d i s c u s s a d e l l a c u c i n a , i p a s t i s i c o n s u m a v a n o t u t t i i n s i e m e , a o r a r i f i s s i , c o n u n a c e r t a r i t u a l i t à . D a l 1 9 7 5 a d o g g i , i S o f f i c i n i h a n n o s a p u t o i n t e r p r e t a r e , a n t i c i p a r e e a c c o m p a g n a r e l e t r a s f o r m a z i o n i d e i v a l o r i , d e i b i s o g n i e d e l l ’ i m m a g i n a r i o f o o d d e g l i i t a l i a n i , c r e a n d o u n a f o r m a d i c o n v i v i a l i t à d o m e s t i c a c h e u n i s c e l e g e n e r a z i o n i : c o m b i n a n o i n n o v a z i o n e , g u s t o i n e d i t o e d e m o z i o n i p o s i t i v e , t r a s f o r m a n d o i l p a s t o i n u n ’ e s p e r i e n z a d i v e r t e n t e e d i g i o i a c o n d i v i s a , r a p p r e s e n t a t a p r o p r i o d a q u e l l ’ i c o n i c o e e m b l e m a t i c o s o r r i s o c h e s i a p r e n e l p i a t t o ” . A c c a n t o a l p r o d o t t o , è s t a t a l a c o m u n i c a z i o n e a r e n d e r e i S o f f i c i n i u n ’ i c o n a f o o d . N e g l i a n n i S e t t a n t a , i p r i m i s p o t m o s t r a v a n o f a m i g l i e a n n o i a t e d a l l a r o u t i n e , c h e r i t r o v a v a n o a l l e g r i a e s o r p r e s a d a v a n t i a l p i a t t o f u m a n t e : l a p r o m e s s a d e l c l a i m “ I l n u o v o p i a t t o c h e l i b e r a d a l l ’ a b i t u d i n e ” p r e n d e v a v i t a s u l l o s c h e r m o , f a c e n d o s o r r i d e r e g r a n d i e p i c c o l i . A l l a f i n e d e g l i a n n i ’ 8 0 , a r r i v a u n n u o v o c l a i m c h e d i v e n t a s i m b o l o : ‘ I l s o r r i s o c h e c ’ è i n t e ’ , f i l o c o n d u t t o r e d i c a m p a g n e i n c u i s i a l t e r n a n o i c o n i c i p r o t a g o n i s t i , t r a c u i u n i r r e q u i e t o P i n o c c h i o o i l c o m i c o M a s s i m o B o l d i , c h e a l l a v i s i o n e d e l p i a t t o d i S o f f i c i n i s u c u i l a f o r c h e t t a f a c o m p a r i r e i l s o r r i s o , r i t r o v a n o i n u n a t t i m o l ' a l l e g r i a . L a v e r a s v o l t a a r r i v a n e g l i a n n i N o v a n t a , q u a n d o n e g l i s p o t s i i n i z i a n o a r a c c o n t a r e f a m i g l i e d i a n i m a l i : c a m a l e o n t i , r i c c i , o r s i , p a p p a g a l l i . E ’ i l 2 0 0 2 q u a n d o u n o d i l o r o s i s t a c c a d a l g r u p p o e d i v e n t a l e g g e n d a : C a r l e t t o , l ’ i s t r i o n i c o c a m a l e o n t e d i v e n t a t o i l v o l t o e l ’ a n i m a d e l b r a n d . N a t o d a l l e ‘ F a m i g l i e d e l s o r r i s o ’ , r e a l i z z a t e d a l l a c e l e b r e J i m H e n s o n ’ s C r e a t u r e S h o p , l a s t e s s a c h e a v e v a d a t o v i t a a g l i i c o n i c i M u p p e t s , C a r l e t t o f u s c e l t o p e r i l l a n c i o d e i S o f f i c i n i d o p p i o r i p i e n o . C o n i l s u o i n c o n f o n d i b i l e ‘ T u n o n h a i f a m e ? ’ , C a r l e t t o h a c o n q u i s t a t o g r a n d i e p i c c o l i , i n c a r n a n d o l o s p i r i t o g i o c o s o d e i S o f f i c i n i e t r a s f o r m a n d o s i i n u n v e r o e p r o p r i o p e r s o n a g g i o d e l l a c u l t u r a p o p i t a l i a n a . P e r c e l e b r a r e i 5 0 a n n i , l ’ i s t r i o n i c o C a m a l e o n t e t o r n a p r o t a g o n i s t a a n c h e f u o r i d a l l o s c h e r m o c o n i l r i t o r n o d i u n a d e l l e i n i z i a t i v e p i ù a m a t e d i s e m p r e . N e i m e s i d i o t t o b r e e n o v e m b r e , o l t r e 6 m i l i o n i d i c o n f e z i o n i d e l l ’ i n t e r a g a m m a S o f f i c i n i – i n c l u s a l a n u o v a L i m i t e d E d i t i o n ‘ A m e r i c a n s t y l e ’ – c o n t e r r a n n o u n e s c l u s i v o g a d g e t i m m e d i a t o : u n o d e i s e t t e C a r l e t t i d a c o l l e z i o n e , i s p i r a t i a l l e M e r a v i g l i e d e l m o n d o m o d e r n o . U n ’ i n i z i a t i v a p e n s a t a p e r r i n g r a z i a r e m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e e c e l e b r a r e i n s i e m e u n p r o d o t t o c h e , g e n e r a z i o n e d o p o g e n e r a z i o n e , h a s a p u t o t r a s f o r m a r e u n s e m p l i c e p a s t o i n u n m o m e n t o d i g i o i a , a l l e g r i a e c o n d i v i s i o n e . L a f o r z a d e i S o f f i c i n i F i n d u s è s t a t a q u e l l a d i s a p e r s i r e i n v e n t a r e c o s t a n t e m e n t e : d a i p r i m i r i p i e n i a r r i v a t i s u g l i s c a f f a l i - f o r m a g g i o , f u n g h i , c a r n e e s p i n a c i - f i n o a l c e l e b r e p o m o d o r o e m o z z a r e l l a , i l p i ù a m a t o d i s e m p r e , p a s s a n d o p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d e l c u o r e p u r o d i m o z z a r e l l a f i l a n t e n e g l i a n n i n o v a n t a , i l d o p p i o r i p i e n o d e i D u e m i l a e l a r e c e n t e r i c e t t a s e n z a p r e f r i t t u r a , c o n u n p r o f i l o n u t r i z i o n a l e p i ù e q u i l i b r a t o m a l a s t e s s a c r o c c a n t e z z a . N e g l i a n n i , l a g a m m a d e i S o f f i c i n i s i è a m p l i a t a s e g u e n d o i g u s t i e l e t e n d e n z e d e g l i i t a l i a n i . D a i s a p o r i p i ù t r a d i z i o n a l i a l l e p r o p o s t e p i ù o r i g i n a l i , c o m e i S o f f i c i n i a l l a P a r m i g i a n a o i n u o v i S o f f i c i n i A m e r i c a n S t y l e , c o n u n r i p i e n o d i p a t a t e , b a c o n e u n c u o r e f i l a n t e d i m o z z a r e l l a e c h e d d a r , o g n i i n n o v a z i o n e h a p u n t a t o a m a n t e n e r e l a p r o m e s s a o r i g i n a l e : t r a s f o r m a r e i l p a s t o i n u n m o m e n t o d i p i a c e r e c o n d i v i s o , c a p a c e d i m e t t e r e d ’ a c c o r d o g r a n d i e p i c c o l i . A l p a r i d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o , a n c h e i l p r o d o t t o f i n a l e è s t a t o c a r a t t e r i z z a t o d a u n ’ e v o l u z i o n e c o s t a n t e , n o n s o l o i n t e r m i n i d i v a r i e t à d i r i c e t t e e f o r m a t i , m a a n c h e d i e s t e n s i o n e d e l l a g a m m a . D a n o m e d i p r o d o t t o , S o f f i c i n i è i n f a t t i , d i v e n u t o n e l t e m p o u n f a m i l y b r a n d u t i l i z z a t o p e r i d e n t i f i c a r e d i v e r s e t i p o l o g i e d i p r o d o t t i a l l ’ i n s e g n a d e l l a c r e a t i v i t à e d e l g u s t o , f i n o a d a b b r a c c i a r e a n c h e l ’ o f f e r t a a b a s e d i c a r n e c o n p r o p o s t e c o m e n u g g e t s d i p o l l o , c o r d o n b l e u , b a s t o n c i n i d i p o l l o e c h i c k e n b u r g e r .