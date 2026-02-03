R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n a g i o r n a t a c h e c e l e b r a l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e p e r l ' a t t i v i t à d i t u t e l a d e l l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a - A l c o n c o r s o s c o l a s t i c o n a z i o n a l e p r o m o s s o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , i n t i t o l a t o : ‘ I n f a n z i a n e g a t a : i b a m b i n i v i t t i m e d e l l a g u e r r a , d a l 1 9 4 5 a i n o s t r i g i o r n i ’ - h a n n o p a r t e c i p a t o o l t r e 1 3 0 0 r a g a z z i , c o n o l t r e 6 0 0 o p e r e , p o r t a n d o i l l o r o c o n t r i b u t o p e r d i r e ‘ S t o p a l l e b o m b e s u i c i v i l i ’ . I l m o m e n t o è p a r t i c o l a r m e n t e d i f f i c i l e , i m p e g n a t i v o , è u n m o m e n t o d i f o r t e t e n s i o n e , l o p e r c e p i a m o . L a g u e r r a , p u r t r o p p o , è v i c i n o a n o i e q u e s t o c i f a p e r c e p i r e m a g g i o r m e n t e i l r i s c h i o e i l p e r i c o l o p e r u n a s o c i e t à c h e r i s c h i a m o l t o ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i M i c h e l e V i g n e , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a - A n v c g , a l l ’ e v e n t o d i c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a - A n v c g , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m C a s a M a d r e d e i M u t i l a t i a R o m a . “ N o i v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a , c h e n e l l ’ u l t i m o c o n f l i t t o s i a m o r i m a s t i m u t i l a t i , p r i v a t i d e g l i a f f e t t i f a m i l i a r i d o b b i a m o m e t t e r e t u t t a l a n o s t r a f o r z a e i n i z i a t i v a . A l c u n i d i n o i , i n f a t t i , s o n o s t a t i m e s s i d i f r o n t e a l c a m b i a m e n t o d e l l a v i t a d a t o d a u n a m u t i l a z i o n e , a d e s e m p i o , i n c u i c i s i t r o v a a d a v e r e u n c o r p o d i v e r s o . S i t r a t t a d i u n a s i t u a z i o n e m o l t o d i f f i c i l e e p e s a n t e , i n c u i l ' A s s o c i a z i o n e è s t a t a u n p e r n o i m p o r t a n t e - s p i e g a V i g n e - O g g i i l n o s t r o c o m p i t o è c o n t i n u a r e a d a r e u n a m a n o e d a r e f o r z a a q u e s t a i n i z i a t i v a p e r d i r e s t o p a l l e b o m b e s u i c i v i l i . C e r c h i a m o u n m o m e n t o d i p a c e : è n e l l a p a c e e n e l l a c o n d i v i s i o n e , i n f a t t i , c h e s i r i u s c i r à a c r e a r e u n P a e s e ” . “ I n q u e s t a n o n a e d i z i o n e - d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o - l e i s t i t u z i o n i h a n n o p a r t e c i p a t o i l l u m i n a n d o d i b l u i p a l a z z i s i g n i f i c a t i v i d i t u t t a I t a l i a . Q u e s t o è u n m e s s a g g i o p e r d i r e c h e è n e c e s s a r i o e s s e r e a t t e n t i s u q u e s t o m o m e n t o p a r t i c o l a r e , m a s o p r a t t u t t o s u l f u t u r o . S e n z a i g i o v a n i n o n c ' è f u t u r o i n u n a s o c i e t à ” , c o n c l u d e .