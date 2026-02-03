R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ E s s e r e q u i c o m e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i g n i f i c a g a r a n t i r e l a p r e s e n z a i s t i t u z i o n a l e , i n q u a n t o r a p p r e s e n t o u n a c o m u n i t à d i 6 m i l i o n i d i c i t t a d i n i , n o n c h é s o s t e n e r e l ' A s s o c i a z i o n e n e l l a d i f f u s i o n e e n e l l a d i s s e m i n a z i o n e d e l l ' i m p o r t a n z a d e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a s u i c i v i l i q u a n d o s c o p p i a u n c o n f l i t t o a r m a t o . O g g i t u t t o q u e s t o è m e s s o i n d i s c u s s i o n e e , m a i c o m e o g g i , i l c i v i l e è d i v e n t a t o u n o s t r u m e n t o . C i ò è i n a c c e t t a b i l e , s t i a m o p e r d e n d o i f o n d a m e n t i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à c i v i l e ” . E ’ q u a n t o a f f e r m a F r a n c e s c o R o c c a , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o d i c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a - A n v c g , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m C a s a M a d r e d e i M u t i l a t i a R o m a . “ C r e d o c h e , a p r e s c i n d e r e d a l l a c o l l o c a z i o n e p o l i t i c a , s i a n e c e s s a r i o r i t r o v a r c i t u t t i i n s i e m e a l l ' i n t e r n o d i v a l o r i c o n d i v i s i - s p i e g a R o c c a - C i ò è a r i s c h i o , c o s ì c o m e è a r i s c h i o a n c h e i l m u l t i l a t e r a l i s m o , q u i n d i l a c a p a c i t à d e g l i S t a t i d i d i a l o g a r e e t r o v a r e s o l u z i o n i l a d d o v e è n a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o , q u e l d i r i t t o c h e p r o t e g g e i c i v i l i , i p i ù d e b o l i e g l i i n d i f e s i c h e n o n h a n n o n e s s u n a r e s p o n s a b i l i t à a l l ' i n t e r n o d i u n c o n f l i t t o a r m a t o ” . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , i n o l t r e , i l l u s t r a i l c a m b i a m e n t o d e l l a p e r c e z i o n e d e i c i t t a d i n i n e i c o n f r o n t i d e l l a g u e r r a : “ d a v a n t i a l l e i m m a g i n i l ' u m a n i t à c o n d i v i s a p r e v a l e s e m p r e : l a s e n s a z i o n e d i s m a r r i m e n t o e d i d o l o r e è s e m p r e f o r t e , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i v e d o n o a l c u n e i m m a g i n i p r o v e n i r e d a i t e r r i t o r i d i g u e r r a - s o t t o l i n e a - C i ò c h e m i p r e o c c u p a , p e r ò , è d a u n l a t o i l r i s c h i o d i u n a s o r t a d i a s s u e f a z i o n e e d a l l ' a l t r o , a p p u n t o , l a m a n c a t a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d i a l c u n i s t r u m e n t i c o m e l u o g h i p e r r i s o l v e r e i c o n f l i t t i e f a r e i n m o d o c h e i c i v i l i s i a n o p r o t e t t i ” . U n a s p e t t o c h e , s e c o n d o i l p r e s i d e n t e R o c c a , r i g u a r d a a n c h e l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e : “ r i d a r e s i g n i f i c a t o a u n o s t r u m e n t o c o m e q u e l l o d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , s e c o n d o m e , è f o n d a m e n t a l e e c e n t r a l e p e r l a d i g n i t à d e l v i v e r e c i v i l e ” , c o n c l u d e .