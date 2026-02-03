R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i c e r t i d i c o n o c h e n e l 2 0 2 4 c i s o n o s t a t e o l t r e 6 0 m i l a v i t t i m e , q u i n d i m o r t i o f e r i t i a c a u s a d e l l e a r m i e s p l o s i v e . R i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e l ’ a u m e n t o è d e l 6 9 % N o n a b b i a m o i n v e c e u n c o n t e g g i o m o l t o p i ù c o m p l e t o d i t u t t o c i ò c h e , i n v e c e , r i g u a r d a l e c o n s e g u e n z e d e l l a g u e r r a ” . C o s ì S a r a G o r e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l l a r i c e r c a d e l l ' a d v o c a c y p e r l ' O s s e r v a t o r i o s u l l e v i t t i m e c i v i l i d e i c o n f l i t t i , d u r a n t e l a c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , o r g a n i z z a t a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a ( A n v c g ) . L ’ e v e n t o s i è s v o l t o o g g i p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m C a s a M a d r e d e i M u t i l a t i a R o m a . “ I l r a p p o r t o a p p e n a u s c i t o d a p a r t e d e l l ' O s s e r v a t o r i o v u o l e f a r e u n a r i c o g n i z i o n e s u l l ' i m p a t t o c h e l e a r m i e s p l o s i v e h a n n o s u l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e . P e r i m p a t t o s i i n t e n d o n o l e c o n s e g u e n z e d i b r e v e , m e d i o e c h i a r a m e n t e a n c h e l u n g o p e r i o d o . S i i n t e n d o n o l e c o n s e g u e n z e d i r e t t e , n o n s o l a m e n t e s u l l e p o p o l a z i o n i , m a a n c h e s u t u t t o i l s i s t e m a s o c i a l e . P a r l i a m o q u i n d i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , d e l l ' i s t r u z i o n e e b a n a l m e n t e a n c h e d e i s e r v i z i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e f o n d a m e n t a l i , a f f i n c h é c h i a r a m e n t e u n a c i t t à p o s s a f u n z i o n a r e ” c o n c l u d e G o r e l l i .