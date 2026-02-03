R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ P u r t r o p p o m a i c o m e i n q u e s t o i n i z i o 2 0 2 6 e c o n i l 2 0 2 5 l a s c i a t o a l l e s p a l l e , i l t e m a d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e è d i d r a m m a t i c a e l a c e r a n t e a t t u a l i t à ” . L o s p i e g a o g g i B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a , U f f i c i o p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o d i c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a ( A n v c g ) . L a g i o r n a t a , g i u n t a a l l a s u a n o n a e d i z i o n e , h a l o s c o p o d i c o m m e m o r a r e l e v i t t i m e c i v i l i d i t u t t e l e g u e r r e e d i s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p a t t o u m a n i t a r i o c h e i c o n f l i t t i i n c o r s o n e l m o n d o h a n n o s u l l e p o p o l a z i o n i c i v i l i c o i n v o l t e . “ N o i d a t e m p o s e g u i a m o i s t i t u z i o n a l m e n t e l e i n i z i a t i v e d e l l ’ A n v c g - a g g i u n g e D e l l a V e d o v a - U n i m p e g n o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i s p e t t o a i d a n n i d e i c o n f l i t t i e a n c h e r i s p e t t o a l l a n e c e s s i t à d i a v e r e c u r a d e l l e v i t t i m e . Q u e l l o d e l l ' a s s o c i a z i o n e è u n l a v o r o p r e z i o s i s s i m o e n o i s i a m o q u i a t e s t i m o n i a r l o ” .