R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l p o d c a s t ' C o n g l i o c c h i d i A n n a ' è s t a t o u n m o d o i n n o v a t i v o d i r a c c o n t a r e l a s t o r i a d i A n n a K u l i s c i o f f . U n a t e s t i m o n i a n z a d i c o m e q u e l l a g r a n d e c a p a c i t à d i p e n s a r e a b b i a p r o d o t t o r i s u l t a t i c h e v e d i a m o a n c h e o g g i : l a p r e m i e r è d o n n a , l a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e è d o n n a e u n t e r z o d e l l a p a r l a m e n t a r i s o n o d o n n e . Q u e s t o l o s i d e v e a n c h e a d o n n e c o m e A n n a c h e h a s p e s o g r a n p a r t e d e l l a s u a v i t a p e r q u e s t o e a 1 0 0 a n n i d a l l a s u a m o r t e l a f i a m m e l l a è a n c o r a a c c e s a " . L o h a d e t t o L i a Q u a r t a p e l l e i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a o g g i a l l a C a m e r a s u k p o d c a s t d e d i c a t o a A n n a K u l i s c i o f f , r e a l i z z a t o i n s i e m e a C h o r a e a l m o m e n t o a s c o l t a t o d a 4 0 m i l a p e r s o n e . " P e r m e - a g g i u n g e Q u a r t a p e l l e - è a n c h e u n m o d o p e r t e n e r e v i v a u n a l u n g a t r a d i z i o n e q u e l l a s o c i a l i s t a e l e t a n t e c o s e c h e l e d o b b i a m o . Q u e l l e i d e e s o n o a n c o r a q u i t r a n o i . I l m i o p a r t i t o s i d i c e s o c i a l i s t a i n E u r o p a m a f a f a t i c a a r e c u p e r a r e q u e l l a t r a d i z i o n e i n I t a l i a e i n v e c e h a s e n s o f a r l o a n c h e p e r r i t r o v a r e q u e l l e c h e s i a m o . S o p r a t t u t t o o r a c h e n e l m o n d o v e d i a m o n u v o l e s c u r e v e n i r e a n c h e d a d o v e m a i c i s a r e m m o i m m a g i n a t i c o m e g l i S t a t i U n i t i " .