B r u x e l l e s , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , d o p o q u a s i d u e a n n i , m u o v e s u X . L ' e s e c u t i v o U e h a a d o t t a t o u n a d e c i s i o n e d i n o n c o n f o r m i t à n e i c o n f r o n t i d e l s o c i a l n e t w o r k p e r v i o l a z i o n e d e g l i o b b l i g h i d i t r a s p a r e n z a p r e v i s t i d a l D i g i t a l S e r v i c e s A c t ( D s a ) , c o m m i n a n d o g l i u n a m u l t a d a 1 2 0 m l n d i e u r o . L e v i o l a z i o n i i n c l u d o n o l a g r a f i c a " i n g a n n e v o l e " d e l s e g n o d i s p u n t a b l u , l a m a n c a n z a d i t r a s p a r e n z a d e l s u o a r c h i v i o p u b b l i c i t a r i o e i l m a n c a t o a c c e s s o a i d a t i p u b b l i c i p e r i r i c e r c a t o r i . I l p r o c e d i m e n t o e r a i n i z i a t o i l 1 8 d i c e m b r e 2 0 2 3 e m i r a v a a d a p p u r a r e s e X , r i l e v a t a d a E l o n M u s k n e l 2 0 2 2 , a v e s s e v i o l a t o i l D s a i n a m b i t i l e g a t i a l l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i i l l e g a l i e a v a l u t a r e l ' e f f i c a c i a d e l l e m i s u r e a d o t t a t e p e r c o n t r a s t a r e l a m a n i p o l a z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i , m a t e r i e p e r l e q u a l i l ' i n d a g i n e è a n c o r a i n c o r s o . L a C o m m i s s i o n e h a a n c h e a p p r o v a t o g l i i m p e g n i d i T i k T o k , c o n t r o l l a t a d a l l a c i n e s e B y t e D a n c e , a d a d o t t a r e s o l u z i o n i c h e g a r a n t i s c a n o l a p i e n a t r a s p a r e n z a i n m e r i t o a g l i a n n u n c i s u i s u o i s e r v i z i , c o m e r i c h i e s t o d a l D i g i t a l S e r v i c e s A c t ( D s a ) . D o p o u n c o n f r o n t o c o n l ' e s e c u t i v o U e , T i k T o k h a p r e s e n t a t o i m p e g n i v i n c o l a n t i c h e " a f f r o n t a n o t u t t e l e p r e o c c u p a z i o n i s o l l e v a t e d a l l a C o m m i s s i o n e " n e l l a s u a i n d a g i n e e n e i r i s u l t a t i p r e l i m i n a r i d i m a g g i o 2 0 2 5 . Q u e s t i i m p e g n i o r a g a r a n t i s c o n o l a " p i e n a t r a s p a r e n z a " d e g l i a n n u n c i d i T i k T o k .