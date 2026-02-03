R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e l a S p a g n a h a d e c i s o d i i n t r o d u r r e u n d i v i e t o p e r l ’ a c c e s s o a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l a i m i n o r i d i 1 6 a n n i , a n n u n c i a n d o u n p a c c h e t t o d i m i s u r e c h e v a o l t r e l a s e m p l i c e l i m i t a z i o n e a n a g r a f i c a e p u n t a s u s i s t e m i d i v e r i f i c a d e l l ’ e t à e s u u n a m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i t à d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i " . L o d i c e S i m o n a M a l p e z z i ( P d ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e p e r l ’ I n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a . " D o p o l ’ A u s t r a l i a e d o p o l a s c e l t a d e l l a F r a n c i a , c h e h a a n n u n c i a t o l ’ a t t i v a z i o n e d e l l a p r o c e d u r a a c c e l e r a t a p e r r e n d e r e o p e r a t i v o i l d i v i e t o g i à d a l p r o s s i m o s e t t e m b r e , u n a l t r o g r a n d e P a e s e e u r o p e o r i c o n o s c e c h e s i a m o d i f r o n t e a u n a v e r a e m e r g e n z a s o c i a l e e s a n i t a r i a . L a s a l u t e p s i c o f i s i c a e l o s v i l u p p o d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i n o n p o s s o n o c o n t i n u a r e a e s s e r e e s p o s t i s e n z a t u t e l e a l l a p r e s s i o n e d e g l i a l g o r i t m i e a c o n t e n u t i v i o l e n t i , d ’ o d i o o d i s i n f o r m a t i v i " , p r o s e g u e M a l p e z z i . " È e s a t t a m e n t e l ’ o b i e t t i v o c h e a n c h e i n I t a l i a s t i a m o c e r c a n d o d i r a g g i u n g e r e d a t e m p o . U n d i s e g n o d i l e g g e b i p a r t i s a n , c o s t r u i t o a n c h e i n d i a l o g o c o n l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r e v i t a r e p r o c e d u r e d i i n f r a z i o n e e r a f f o r z a r e i l r u o l o e l a r e s p o n s a b i l i t à d e i g e n i t o r i , è a n c o r a f e r m o a l S e n a t o " , d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e m . ( A d n k r o n o s ) - " P r e o c c u p a i l s i l e n z i o c h e c i r c o n d a q u e s t o t e m a : m a n c a i l p a r e r e d e l G o v e r n o s u g l i e m e n d a m e n t i e c o s ì t u t t o r e s t a b l o c c a t o , m e n t r e a l t r i P a e s i s c e l g o n o d i a g i r e c o n d e c i s i o n e e a s s u m e r s i u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a c h i a r a " , s p i e g a M a l p e z z i . " L a F r a n c i a e o r a l a S p a g n a d i m o s t r a n o c h e è p o s s i b i l e i n t e r v e n i r e s p i e g a n d o c o n c h i a r e z z a l e r a g i o n i d i u n d i v i e t o n e c e s s a r i o e m e t t e n d o a l c e n t r o l a t u t e l a d e i p i ù g i o v a n i . L ’ I t a l i a a v r e b b e p o t u t o e s s e r e t r a i P a e s i p i o n i e r i i n E u r o p a . R a l l e n t a r e o g g i s i g n i f i c a r i n u n c i a r e a u n p r i m a t o c h e p o t r e b b e f a r e s c u o l a e o f f r i r e u n a p r o t e z i o n e c o n c r e t a a i m i n o r i . S e r v e u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à i m m e d i a t a : n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i r e s t a r e i n d i e t r o m e n t r e a l t r i S t a t i s c e l g o n o d i t u t e l a r e d a v v e r o i l f u t u r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , c o n c l u d e l a s e n a t r i c e d e m .