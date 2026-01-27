R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a F r a n c i a s c e g l i e d i p r o t e g g e r e i p r o p r i f i g l i e m a n d a u n m e s s a g g i o f o r t e a l l ’ E u r o p a : i l c e r v e l l o d e i n o s t r i r a g a z z i n o n è i n v e n d i t a . C o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e c h e v i e t a l ’ a c c e s s o a i s o c i a l n e t w o r k a i m i n o r i d i 1 5 a n n i , P a r i g i d i m o s t r a c h e l a p o l i t i c a p u ò e d e v e g o v e r n a r e l ’ i n n o v a z i o n e , n o n s u b i r l a " . L o d i c e l a d e p u t a t a d e l P d M a r i a n n a M a d i a , f i r m a t a r i a d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e b i p a r t i s a n p e r l ’ a c c e s s o a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l . " S p i a c e c o n s t a t a r e c h e l ’ I t a l i a , i n v e c e , r e s t i a g u a r d a r e . N e l n o s t r o P a e s e e r a v a m o a u n p a s s o d a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i u n a l e g g e b i p a r t i s a n s u l l ’ e t à m i n i m a p e r l ’ a c c e s s o a i s o c i a l , u n a n o r m a d i c i v i l t à p e n s a t a p e r t u t e l a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i - p r o s e g u e M a d i a - . Q u e l p e r c o r s o s i è p e r ò a r e n a t o , b l o c c a t o d a u n g o v e r n o c h e s i p r o c l a m a s o v r a n i s t a a p a r o l e m a c h e n e i f a t t i n o n è l i b e r o : t r o p p o s p e s s o s o t t o m e s s o a g l i i n t e r e s s i d e l l e g r a n d i p i a t t a f o r m e d i g i t a l i . M e n t r e a l t r i P a e s i e u r o p e i s c e l g o n o i l c o r a g g i o e l a r e s p o n s a b i l i t à , l ’ I t a l i a c o n t i n u a a d a c c u m u l a r e r i t a r d i p r o p r i o s u i d i r i t t i e s u l l a p r o t e z i o n e d e i p i ù g i o v a n i . È u n a s c e l t a p o l i t i c a , n o n u n a f a t a l i t à . E c o m e t a l e v a c a m b i a t a " .