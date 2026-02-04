R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O r a a n c h e l a S p a g n a - u n e n d o s i a G r a n B r e t a g n a e F r a n c i a c h e s t a n n o v a l u t a n d o p o s i z i o n i p i ù s e v e r e s u l l a ' m a g g i o r e e t à d i g i t a l e ' - h a a n n u n c i a t o i l b l o c c o d i a c c e s s o a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l p e r g l i u n d e r 1 6 . I n I t a l i a a l c u n i p a r l a m e n t a r i d i d i v e r s e f o r z e p o l i t i c h e h a n n o p r e s e n t a t o i n p r o p o s i t o d i s e g n i d i l e g g e , c h e p e r ò s e m b r a n o n o n d e s t a r e t r o p p o i n t e r e s s e " . L o s c r i v e s u l b l o g d i C o m u n i t à D e m o c r a t i c a S t e f a n o L e p r i , e x d e p u t a t o e m e m b r o d e l l a d i r e z i o n e n a z i o n a l e P d . " S i a m o d i f r o n t e a u n n e a n c h e t a n t o i n v o l o n t a r i o d i s e g n o d i m a n i p o l a z i o n e u m a n a , c h e c o m i n c i a i n c u l c a n d o d i p e n d e n z e e o f f r e n d o c o n t e n u t i s p e s s o a n s i o g e n i , d i s e d u c a t i v i , p r e s t a z i o n a l i e t a l v o l t a i n c i t a n t i a l l ’ o d i o . S e r v e , i n s o m m a , d a r c i u n a m o s s a a n c h e i n I t a l i a . P e r p r o t e g g e r e i n o s t r i f i g l i e p e r d a r e s e g n a l i d i a u t o n o m i a e d i l i b e r a z i o n e d a u n c a p i t a l i s m o d e l l a s o r v e g l i a n z a s e m p r e p i ù d o m i n a n t e e m a n i p o l a t i v o d e l l e p e r s o n e , f i n d a p i c c o l i " .