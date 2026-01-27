R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - S t o p a l l ' u t i l i z z o d e i s o c i a l m e d i a p e r i m i n o r i d i 1 5 a n n i . L o h a v o t a t o L ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e f r a n c e s e , a p p r o v a n d o u n D d l c h e o r a d e v e p a s s a r e a l l ' e s a m e d e l S e n a t o . E i n I t a l i a ? S o n o d i v e r s i i p r o v v e d i m e n t i , a n c h e d e l g o v e r n o c o m e i l D l C a i v a n o , c h e s i s o n o o c c u p a t i i n q u a l c h e m o d o d i q u e s t o t e m a . M a l e p r o p o s t e c h e m i r a n o i n m o d o s p e c i f i c o a i n t r o d u r r e d e i d i v i e t i p e r i m i n o r i s u i s o c i a l c o m e f o r m a d i t u t e l a e p r o t e z i o n e s o n o t u t t e f e r m e i n P a r l a m e n t o , n o n o s t a n t e a l c u n e d i q u e s t e a b b i a n o r e g i s t r a t o u n a c o n v e r g e n z a a m p i a e a n c h e b i p a r t i s a n . C o m e i l D d l ' T u t e l a d e i m i n o r i n e l l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e ' p r e s e n t a t o n e l 2 0 2 4 d a l l a s e n a t r i c e d i F d I L a v i n i a M e n u n n i , i n d i s c u s s i o n e i n c o m m i s s i o n e a p a l a z z o M a d a m a . I l p r o v v e d i m e n t o , c h e i n t r o d u c e i l d i v i e t o s o c i a l a i m i n o r i d i 1 4 / 1 5 a n n i , è s t a t o s o t t o s c r i t t o d a g l i a l t r i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d i m a g g i o r a n z a m a a n c h e d a l P d , c h e c o n l a d e p u t a t a M a r i a n n a M a d i a h a c o n t r i b u i t o a l l a d e f i n i z i o n e d e l t e s t o . A l l a C a m e r a , p r i m a f i r m a M a t t e o R i c h e t t i , è s t a t a i n v e c e d e p o s i t a t a l a P d l d i A z i o n e s o t t o s c r i t t a a n c h e d a I t a l i a v i v a p e r ' M o d i f i c h e a l c o d i c e i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e d e i d a t i p e r s o n a l i ' . L ' e s a m e d e l t e s t o è i n c o r s o i n c o m m i s s i o n e d o p o l ' a b b i n a m e n t o c o n a l t r i p r o v v e d i m e n t i s i m i l i p r e s e n t a t i d a G i l d a S p o r t i e l l o ( M 5 s ) e A n g e l o B o n e l l i ( V e r d i ) . L a P d l d i A z i o n e p u n t a t r a l e a l t r e c o s e a v i e t a r e " l ’ a c c e s s o d e i m i n o r i d i 1 3 a n n i a i s e r v i z i d i c o m u n i c a z i o n e e l e t t r o n i c a " , m e n t r e p e r i r a g a z z i t r a i 1 3 e i 1 5 a n n i è r i c h i e s t o i l c o n s e n s o c o n g i u n t o d e i g e n i t o r i o d i c h i n e f a l e v e c i . ( A d n k r o n o s ) - A o c c u p a r s i a n c o r a d i q u e s t o t e m a è l a P d l d i A l b e r t o S t e f a n i ( L e g a ) , s u l l ' ' i d e n t i f i c a z i o n e d e g l i u t e n t i d e l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l i t e l e m a t i c h e e d e i s e r v i z i d i m e s s a g g i s t i c a i s t a n t a n e a e l a l o r o u t i l i z z a z i o n e d a p a r t e d e i m i n o r i ' . P r e s e n t a t a n e l 2 0 2 5 , l ' e s a m e i n c o m m i s s i o n e n o n è a n c o r a i n i z i a t o . I d e m , e s a m e n o n a n c o r a i n i z i a t o i n c o m m i s s i o n e , p e r i l t e s t o p r e s e n t a t o a M o n t e c i t o r i o n e l g i u g n o 2 0 2 5 d a R i c c a r d o Z u c c o n i ( F d I ) s u ' N o r m e p e r l a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i n e l l ' i m p i e g o d e i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i e n e l l ' a c c e s s o a i s i t i i n t e r n e t e a l l e r e t i s o c i a l i ' . A l ' d i v i e t o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l i t e l e m a t i c h e d a p a r t e d e i m i n o r i d i s e d i c i a n n i ' f a r i f e r i m e n t o a n c h e l a P d l d e l l a c a p o g r u p p o d i A v s a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a . A n c h e i n q u e s t o c a s o i l t e s t o è s t a t o a s s e g n a t o m a n o n è i n i z i a t o l ' e s a m e i n c o m m i s s i o n e . D e l l a m a t e r i a s i o c c u p a a n c h e i l D d l d e l l a s e n a t r i c e d e l P d V a l e r i a V a l e n t e , d e p o s i t a t o n e l 2 0 2 4 , s u ' D i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i c o n t r a s t o a l l a d i f f u s i o n e d i d a t i p e r s o n a l i i d o n e i a r i v e l a r e l a v i t a s e s s u a l e ' . I l t e s t o r i s u l t a a n c o r a d a a s s e g n a r e i n c o m m i s s i o n e .