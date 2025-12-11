R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o f e l i c e c h e a p r e s e n t a r e i n S e n a t o l ’ I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e s u s o c i a l n e t w o r k , d i p e n d e n z e d i g i t a l i e u s o c o n s a p e v o l e d e g l i s m a r t p h o n e c i s i a c o n m e u n p e r s o n a g g i o a m a t o d a i p i ù g i o v a n i c o m e i l p r o f V i n c e n z o S c h e t t i n i " . C o s ì l a s e n a t r i c e M 5 S B a r b a r a F l o r i d i a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ' I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e s u s o c i a l n e t w o r k , d i p e n d e n z e d i g i t a l i e u s o c o n s a p e v o l e d e g l i s m a r t p h o n e . " T r a i p r i m i a t t i d e l l ’ i n t e r g r u p p o c i s a r à l ’ i n v i t o a i n t e r v e n i r e i n a u d i z i o n e a l p r i m o m i n i s t r o a u s t r a l i a n o A n t h o n y A l b a n e s e , p e r a p p r o f o n d i r e l a l e g g e c h e h a r e s o l ’ A u s t r a l i a i l p r i m o P a e s e a l m o n d o a v i e t a r e l ’ u s o d e i s o c i a l m e d i a a i m i n o r i d i 1 6 a n n i e a i m p o r r e a l l e p i a t t a f o r m e o b b l i g h i s t r i n g e n t i d i b l o c c a r e o d i s a t t i v a r e g l i a c c o u n t d e g l i u n d e r 1 6 , c o n s a n z i o n i m i l i o n a r i e p e r c h i n o n s i a d e g u a " . " Q u e s t a n o r m a t i v a , e n t r a t a i n v i g o r e p r o p r i o i e r i e c h e r i g u a r d a p i a t t a f o r m e c o m e T i k T o k , I n s t a g r a m , F a c e b o o k , Y o u T u b e e a l t r e , s t a s u s c i t a n d o u n v a s t o d i b a t t i t o i n t e r n a z i o n a l e s u l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i n e l l a t u t e l a d e i p i ù g i o v a n i e s u g l i s t r u m e n t i d i v e r i f i c a d e l l ’ e t à a d o t t a t i d a l l e a z i e n d e . V o g l i a m o c o m p r e n d e r e a f o n d o l ’ i m p a t t o d i q u e s t a m i s u r a e t r a r n e e v e n t u a l i s p u n t i p e r l ’ I t a l i a " .