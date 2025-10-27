Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Modificare le immagini con lintelligenza artificiale è un reato: quanto accaduto sulla piattaforma 'Social media girl' non resterà impunito. Il web non può essere e non è più la giungla: governo e maggioranza si sono mossi per tempo e hanno già approvato la legge sullintelligenza artificiale, che serve a prevenire e reprimere. Unaltra dimostrazione di come, finalmente, lItalia è passata dallinseguire i problemi a rimuoverne le cause. Solidarietà alle donne vittime delle immagini 'taroccate', speriamo per lultima volta. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali.