R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ M o d i f i c a r e l e i m m a g i n i c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n r e a t o : q u a n t o a c c a d u t o s u l l a p i a t t a f o r m a ' S o c i a l m e d i a g i r l ' n o n r e s t e r à i m p u n i t o . I l w e b n o n p u ò e s s e r e e n o n è p i ù l a g i u n g l a : g o v e r n o e m a g g i o r a n z a s i s o n o m o s s i p e r t e m p o e h a n n o g i à a p p r o v a t o l a l e g g e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e s e r v e a p r e v e n i r e e r e p r i m e r e . U n ’ a l t r a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e , f i n a l m e n t e , l ’ I t a l i a è p a s s a t a d a l l ’ i n s e g u i r e i p r o b l e m i a r i m u o v e r n e l e c a u s e . S o l i d a r i e t à a l l e d o n n e v i t t i m e d e l l e i m m a g i n i ' t a r o c c a t e ' , s p e r i a m o p e r l ’ u l t i m a v o l t a ” . C o s ì P a o l o E m i l i o R u s s o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i .