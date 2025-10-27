R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n a l t r o , d i s g u s t o s o e a g g h i a c c i a n t e s i t o c h e u s a l a t e c n o l o g i a p e r v i o l e n t a r e l e d o n n e . ‘ S p o g l i a r e ’ c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e u n v o l t o , u n c o r p o , u n a v i t a , s e n z a c o n s e n s o , n o n è i n t r a t t e n i m e n t o , è u n o s t u p r o v i r t u a l e . A F r a n c e s c a B a r r a , M a r i a D e F i l i p p i , B e n e d e t t a P a r o d i , C r i s t i n a D ’ A v e n a , M a r i a E l e n a B o s c h i e a t u t t e l e d o n n e c o i n v o l t e , f a m o s e o n o n f a m o s e , v a l a m i a s o l i d a r i e t à e l a m i a v i c i n a n z a . M a s e p r i m a c i s i p o t e v a s o l o i n d i g n a r e p e r t u t t o q u e s t o , s e p r i m a l a d e n u n c i a e r a s o l o u n p r o f o r m a p e r c h é i r e s p o n s a b i l i l a f a c e v a n o f r a n c a , o r a , g r a z i e a l l a n o s t r a l e g g e , c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i d e e p f a k e , p a g a n o c o n i l c a r c e r e f i n o a 5 a n n i . C h i v i o l e n t a c o n u n c l i c è u n c r i m i n a l e , n o n h a c k e r ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .