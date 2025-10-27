R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a l t r o i g n o b i l e s i t o i n t e r n e t d i p o r n o g r a f i a n o n c o n s e n s u a l e , a n c o r a i m m a g i n i d i d o n n e m a n i p o l a t e c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n a d e r i v a s e m p r e p i ù r a c c a p r i c c i a n t e , l a c o n f e r m a d e l l a n e c e s s i t à d i r e g o l e n u o v e p e r f e r m a r e i l m e r c a t o n e r o d e g l i a b u s i s e s s i s t i o n l i n e . B e n e h a f a t t o F r a n c e s c a B a r r a a d e n u n c i a r e : a l e i e a t u t t e l e a l t r e v i t t i m e d i S o c i a l M e d i a G i r l s l a m i a s o l i d a r i e t à . M a s e r v e u n s a l t o d i q u a l i t à n o r m a t i v o , o c c o r r e a g g i o r n a r e i l s i s t e m a d i r e g o l e c o n m i s u r e p e r c o n t r a s t a r e i c o s i d d e t t i d e e p f a k e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i . " P e r q u e s t o , c o n N o i M o d e r a t i h o p r e s e n t a t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e c h e i n t r o d u c e l ’ o b b l i g o d i s e g n a l a r e i n m o d o c h i a r o i c o n t e n u t i g e n e r a t i c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , r a f f o r z a i c o n t r o l l i s u l l e p i a t t a f o r m e e i m p o n e s i s t e m i d i i d e n t i f i c a z i o n e o b b l i g a t o r i a d e g l i u t e n t i , c o s ì d a p o t e r i n d i v i d u a r e i m m e d i a t a m e n t e i r e s p o n s a b i l i . B a s t a c o n l ' a n o n i m a t o s u l w e b . È t e m p o c h e l a r e t e s m e t t a d i e s s e r e u n a z o n a f r a n c a : l a l i b e r t à d i g i t a l e n o n p u ò d i v e n t a r e c o m p l i c i t à c o n l a v i o l e n z a " , c o n c l u d e .