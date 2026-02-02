D a m a s c o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e f o r z e g o v e r n a t i v e s i r i a n e s o n o e n t r a t e n e l l a c i t t à d i H a s s a k é , r o c c a f o r t e d e l l e f o r z e c u r d e n e l n o r d - e s t d e l P a e s e , i n v i r t ù d i u n a c c o r d o t r a D a m a s c o e i c u r d i . L o r i f e r i s c e l ' A f p . L ' a c c o r d o a n n u n c i a t o v e n e r d ì p r e v e d e l o s c h i e r a m e n t o d e l l e f o r z e g o v e r n a t i v e n e l l a z o n a a u t o n o m a c u r d a e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e s u e f o r z e e d e l l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e n e l l o S t a t o s i r i a n o .