R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' d i s p o n i b i l e i n I t a l i a u n a n u o v a o p z i o n e d i t r a t t a m e n t o s i n t o m a t i c o p e r i p a z i e n t i a d u l t i c o n s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a ( o v e r a c t i v e b l a d d e r - O a b ) . S i t r a t t a d i v i b e g r o n , u n a g o n i s t a " p o t e n t e e s e l e t t i v o " d e l r e c e t t o r e b e t a - 3 a d r e n e r g i c o u m a n o c h e h a d i m o s t r a t o d i p o r t a r e " m i g l i o r a m e n t i s i g n i f i c a t i v i g i à e n t r o 2 s e t t i m a n e " , i n f o r m a P i e r r e F a b r e . L a s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a - r i c o r d a i n u n a n o t a - è u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a c o n u n a p r e v a l e n z a n e i P a e s i o c c i d e n t a l i c h e o s c i l l a t r a l ' 8 % e i l 1 6 % e t e n d e a d a u m e n t a r e c o n l ' e t à . S o l o i n I t a l i a c o l p i s c e c i r c a 3 m i l i o n i d i p e r s o n e . S i m a n i f e s t a c o n u n a s e n s a z i o n e d i c o n t i n u a u r g e n z a m i n z i o n a l e c h e p u ò p o r t a r e a r i n u n c e e l i m i t a z i o n i n e l l a v i t a q u o t i d i a n a e c o n l a n e c e s s i t à d i a l z a r s i p i ù v o l t e d u r a n t e l a n o t t e p e r a n d a r e a l b a g n o ( n i c t u r i a ) . " S i a m o c o n v i n t i c h e l ' i n n o v a z i o n e p o r t a t a d a v i b e g r o n p o s s a d a r e u n s i g n i f i c a t i v o a i u t o a l l e p e r s o n e c o n O a b - a f f e r m a G i u s e p p e D i M a j o , G e n e r a l M a n a g e r P i e r r e F a b r e P h a r m a - L a s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a è u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a c h e , t r a l e a l t r e c o s e , c o n d i z i o n a l a l i b e r t à d i s p o s t a m e n t o n o n s o l o d i c h i n e s o f f r e m a a n c h e d i c h i g l i s t a v i c i n o . C o n i l b e n e f i c i o c l i n i c o p o r t a t o d a v i b e g r o n , l a m a l a t t i a a v r à u n m i n o r i m p a t t o p s i c o l o g i c o s u q u e s t e p e r s o n e c o n u n c o n s e g u e n t e s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l l a l o r o q u a l i t à d i v i t a " . I l r i l a s s a m e n t o d e l l a v e s c i c a u m a n a - a p p r o f o n d i s c e l a n o t a - è m e d i a t o i n m i s u r a p r e d o m i n a n t e , s e n o n e s c l u s i v a , d a l r e c e t t o r e b e t a - 3 a d r e n e r g i c o . V i b e g r o n s i l e g a a l r e c e t t o r e b e t a - 3 n e l m u s c o l o d e t r u s o r e d e l l a v e s c i c a e l o a t t i v a ; c i ò p o r t a a u n r i l a s s a m e n t o d e l l a m u s c o l a t u r a l i s c i a d e l d e t r u s o r e d u r a n t e i l r i e m p i m e n t o d e l l a v e s c i c a e a l l ' a u m e n t o d e l l a s u a c a p a c i t à . " I l p r i n c i p a l e s i n t o m o d i O a b è l ' u r g e n z a m i n z i o n a l e ( l a n e c e s s i t à q u i n d i d i ' c o r r e r e a l b a g n o ' ) , c o n c o n s e g u e n t e f r e q u e n t e s t i m o l o a u r i n a r e : v i e n e c o n s i d e r a t o p a t o l o g i c o u r i n a r e p i ù d i 8 v o l t e n e l l ' a r c o d e l l e 2 4 o r e " , s p i e g a E n r i c o F i n a z z i A g r ò , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i U r o l o g i a e r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i U r o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a d i R o m a , c h e a p a r t i r e d a d o m a n i , 2 4 s e t t e m b r e , s a r à i m p e g n a t o p e r 2 g i o r n i c o n l ' U r o l o g y R e s i d e n t A c a d e m y , e v e n t o c h e v e d e c o i n v o l t i a l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a i p r i n c i p a l i e s p e r t i d i u r o l o g i a f u n z i o n a l e p e r u n c o n f r o n t o s u l l a c u r a d e i s i n t o m i d e l b a s s o a p p a r a t o u r i n a r i o : d a l l e n u o v e t e c n i c h e d i c h i r u r g i a m i n i - i n v a s i v a f i n o a i p i ù r e c e n t i t r a t t a m e n t i f a r m a c o l o g i c i d i s e g n a t i p e r l a s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a e d e l l ' i n c o n t i n e n z a u r i n a r i a . " S i è v i s t o c h e i l t r a t t a m e n t o c o n v i b e g r o n è r i u s c i t o a r i d u r r e d e l 1 6 % i l n u m e r o d i m i n z i o n i g i o r n a l i e r e r i s p e t t o a l p l a c e b o a l l a 1 2 e s i m a s e t t i m a n a , c o n d e l l e e v i d e n z e s i g n i f i c a t i v e a p a r t i r e g i à d a l l a s e c o n d a s e t t i m a n a - i l l u s t r a F i n a z z i A g r ò - I n o l t r e , r i d u c e d e l 5 9 % i l n u m e r o g i o r n a l i e r o d i e p i s o d i d i i n c o n t i n e n z a u r i n a r i a d a u r g e n z a r i s p e t t o a p l a c e b o i n p a z i e n t i c o n O a b W e t " . L o s v u o t a m e n t o d e l l a v e s c i c a è u n m e c c a n i s m o m o l t o c o m p l e s s o c h e è s o g g e t t o a n c h e a l c o n t r o l l o v o l o n t a r i o - c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i - Q u a n d o l a v e s c i c a s i r i e m p i e p e r u n t e r z o d e l l a s u a c a p a c i t à , s e g n a l i n e r v o s i i n v i a t i a l c e r v e l l o a t t i v a n o l o s t i m o l o m i n z i o n a l e , c h e i n i z i a l m e n t e è c o n t r o l l a b i l e e s i p u ò r i m a n d a r e . I n c a s o d i s i n d r o m e d e l l a v e s c i c a i p e r a t t i v a c ' è i n v e c e u n a r i s p o s t a a n o m a l a d e l l e c o n t r a z i o n i i n v o l o n t a r i e c h e c o m p a i o n o g i à d u r a n t e l a f a s e d i r i e m p i m e n t o v e s c i c a l e , m o l t o i n a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a s o g l i a d ' a l l e r t a . D a u n ' i n d a g i n e c o n d o t t a i n 6 P a e s i e u r o p e i , t r a c u i l ' I t a l i a , s u u n c a m p i o n e t o t a l e d i o l t r e 1 6 m i l a p e r s o n e d i e t à ≥ 4 0 a n n i , è r i s u l t a t o c h e s o l o i l 6 0 % d e l l e p e r s o n e c o n s i n t o m i d i O a b a v e v a c o n s u l t a t o u n m e d i c o e s o l o i l 2 7 % d i q u e s t e ( 1 s u 4 ) e r a i n t r a t t a m e n t o a l m o m e n t o d e l l ' i n d a g i n e . " L ' a s p e t t o p s i c o l o g i c o è u n i m p o r t a n t e f a t t o r e c h e h a u n p e s o e n o r m e s u l l e p e r s o n e c o n O a b - s o t t o l i n e a F i n a z z i A g r ò - C h i u d e n d o s i i n l o r o s t e s s e , s p e s s o n o n n e p a r l a n o n e a n c h e c o n i l p r o p r i o m e d i c o , a r r i v a n d o n e i c a s i p i ù e s t r e m i a i s o l a r s i c o m p l e t a m e n t e e a n o n u s c i r e q u a s i p i ù d i c a s a . P e r q u e s t o m o t i v o i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d e l p a z i e n t e d e v e t e n e r e c o n t o a n c h e d i q u e s t o a s p e t t o e n o n s o l o d i q u e l l o p u r a m e n t e f a r m a c o l o g i c o " . I p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o p e r l a v e s c i c a i p e r a t t i v a s o n o o b e s i t à , m e n o p a u s a , f u m o e u s o d i c a f f e i n a e t e i n a . I l d i s t u r b o p u ò c o l p i r e e n t r a m b i i s e s s i , c o n m a g g i o r f r e q u e n z a d i i n c o n t i n e n z a u r i n a r i a n e l s e s s o f e m m i n i l e . L a p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e l a v e s c i c a i p e r a t t i v a a u m e n t a c o n l ' e t à , a n c h e s e q u e s t o d i s t u r b o n o n d e v e a s s o l u t a m e n t e e s s e r e c o n s i d e r a t o c o m e u n a c o n s e g u e n z a f i s i o l o g i c a d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o .