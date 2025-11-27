R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L o s t u d i o C o m m a n d s " h a c o n f r o n t a t o l ' e f f i c i e n z a d i u n f a r m a c o c h e u t i l i z z i a m o d a t a n t i a n n i , c h e è l ' e r i t r o p o i e t i n a , a l l u s p a t e r c e p t n e i p a z i e n t i c o n a n e m i a i n s i n d r o m e m i e l o d i s p l a s t i c a a b a s s o r i s c h i o c h e a v e s s e r o n e c e s s i t à d i t r a s f u s i o n i . L u s p a t e r c e p t h a d i m o s t r a t o u n ' e f f i c i e n z a m o l t o m a g g i o r e r i s p e t t o a q u e l l a d e l l ' e r i t r o p o i e t i n a : i l 6 0 % d e i p a z i e n t i r i s p o n d o n o i n t e r r o m p e n d o l e t r a s f u s i o n i e u n a b u o n a p e r c e n t u a l e d i q u e s t i , c h e d i m o s t r a u n a l i b e r t à d a l l e t r a s f u s i o n i p e r 1 2 s e t t i m a n e , l a p u ò m a n t e n e r e p i ù a l u n g o i n 1 a n n o o 1 a n n o e m e z z o d i t e m p o , q u i n d i è s i c u r a m e n t e u n g r a n d e v a n t a g g i o " . I n p a r t i c o l a r e , " l ' e r i t r o p o i e t i n a n o n s o l o è e f f i c i e n t e i n c i r c a i l 3 0 % d e i p a z i e n t i , m a r i e s c e a a v e r e u n a d u r a t a d i r i s p o s t a i n f e r i o r e . Q u e l l a d i l u s p a t e r c e p t è s u p e r i o r e a 1 2 6 m e s i , q u e l l a d e l l ' e r i t r o p o i e t i n a è 8 6 m e s i , q u i n d i p e r u n m i n o r n u m e r o d i p a z i e n t i e p e r u n m i n o r p e r i o d o d i t e m p o " . C o s ì V a l e r i a S a n t i n i , p r o f e s s o r e d i E m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i F i r e n z e e r e s p o n s a b i l e M d s U n i t d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a C a r e g g i d i F i r e n z e , c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c h e h a p o r t a t o a l l ' e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i l u s p a t e r c e p t d a p a r t e d i A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , n e i p a z i e n t i a d u l t i c o n a n e m i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e d o v u t a a s i n d r o m e m i e l o d i s p l a s t i c a a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o e i n t e r m e d i o . " L e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e o n e o p l a s i e m i e l o d i s p l a s t i c h e - s p i e g a l ' e s p e r t a - s o n o d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e c h e i n t e r e s s a n o p r e v a l e n t e m e n t e p e r s o n e c h e i n I t a l i a h a n n o u n ' e t à m e d i a d i 7 4 a n n i e c h e p o r t a n o a d a v e r e u n a a n e m i a , u n a d i m i n u z i o n e d e l n u m e r o d e l l e p i a s t r i n e e u n a d i m i n u z i o n e d i u n g r u p p o d i g l o b u l i b i a n c h i , i n e u t r o f i l i . S o n o d e l l e m a l a t t i e c l o n a l i , c i o è s o n o d e l l e n e o p l a s i e p e r c u i s i h a a n c h e u n a g r a n d e e t e r o g e n e i t à , u n a g r a n d e d i f f e r e n z a d i s t o r i a c l i n i c a d e l l a m a l a t t i a . S o n o d i f e t t i m i d o l l a r i , q u i n d i p r o p r i o u n d i f e t t o m a t u r a t i v o e p r o l i f e r a t i v o a l i v e l l o d e i p r e c u r s o r i d e i g l o b u l i r o s s i n e l m i d o l l o o s s e o " . Q u e s t o f a r m a c o " h a u n ' a t t i v i t à d i f a c i l i t a z i o n e a l l a m a t u r a z i o n e t e r m i n a l e d e i p r o g e n i t o r i d e i g l o b u l i r o s s i - c h i a r i s c e S a n t i n i - T u t t i i p a z i e n t i c h e p u r t r o p p o d e v o n o r e c a r s i i n o s p e d a l e p e r a v e r e t r a s f u s i o n i d i g l o b u l i r o s s i , p e r m a n t e n e r e u n ' e m o g l o b i n a c h e c o n s e n t a l o r o d i a v e r e u n a d i s c r e t a q u a l i t à d i v i t a , p o s s o n o u s u f r u i r e d i l u s p a t e r c e p t c h e f a v o r i s c e p r o p r i o l a m a t u r a z i o n e t e r m i n a l e e l ' e l i m i n a z i o n e d e i d i f e t t i c h e c a r a t t e r i z z a n o l e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e " .