R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d i o d e v i x i b a t ( K a y f a n d a * ) p e r i l t r a t t a m e n t o d e l p r u r i t o c o l e s t a t i c o a s s o c i a t o a l l a s i n d r o m e d i A l a g i l l e ( A l g s ) - G a z z e t t a U f f i c i a l e n . 2 1 d e l 2 7 - 1 - 2 0 2 6 . L o a n n u n c i a I p s e n i n u n a n o t a , s p i e g a n d o c h e o d e v i x i b a t è u n i n i b i t o r e p o t e n t e , s e l e t t i v o e r e v e r s i b i l e d e l t r a s p o r t a t o r e i l e a l e d e g l i a c i d i b i l i a r i ( I b a t ) , i n d i c a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l p r u r i t o c o l e s t a t i c o a s s o c i a t o a l l ' A l g s i n p a z i e n t i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 6 m e s i . L a s i n d r o m e d i A l a g i l l e - s i l e g g e - è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a a u t o s o m i c a d o m i n a n t e c a u s a t a d a m u t a z i o n i n e i g e n i J a g 1 o N o t c h 2 , c h e d i s o l i t o s i m a n i f e s t a n e i p r i m i 3 m e s i d i v i t a e c o l p i s c e c i r c a 1 s u 3 0 m i l a - 5 0 m i l a n a t i v i v i . S i t r a t t a d i u n a p a t o l o g i a m u l t i s i s t e m i c a c h e p u ò c o i n v o l g e r e f e g a t o , c u o r e , o c c h i , r e n i , o s s a / v e r t e b r e e i l v i s o , e d è p o t e n z i a l m e n t e f a t a l e c o n u n a m o r t a l i t à f i n o a l 1 0 % l e g a t a s o p r a t t u t t o a p r o b l e m a t i c h e c a r d i a c h e e i n s u f f i c i e n z a e p a t i c a , c o n u n c o n s e g u e n t e c a r i c o c l i n i c o e s o c i a l e e s t r e m a m e n t e e l e v a t o . F i n o a l 9 5 % d e i b a m b i n i p r e s e n t a s i n t o m i c o l e s t a t i c i p e r s i s t e n t i , c o m e i l p r u r i t o c r o n i c o , c h e c o m p r o m e t t o n o l a v i t a q u o t i d i a n a , m e n t r e c i r c a i l 6 0 % n e c e s s i t a d i u n t r a p i a n t o d i f e g a t o e n t r o i 1 8 a n n i . I l p r u r i t o c o l e s t a t i c o p u ò e s s e r e s e v e r o e r e f r a t t a r i o a i t r a t t a m e n t i s t a n d a r d e d è s p e s s o a s s o c i a t o a d i s t u r b i d e l s o n n o , l e s i o n i c u t a n e e e a l t e r a z i o n i d e l l ' u m o r e , o l t r e a d i f f i c o l t à n u t r i z i o n a l i c h e i n m o l t i c a s i r i c h i e d o n o a l i m e n t a z i o n e t r a m i t e s o n d i n o . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i o d e v i x i b a t r a p p r e s e n t a d u n q u e u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l p o r t a r e a l l a c o m u n i t à d i p a z i e n t i e a q u e l l a s c i e n t i f i c a o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e , p a r t i c o l a r m e n t e u r g e n t i q u a n d o s i p a r l a d i m a l a t t i e p e d i a t r i c h e r a r e . " E ' f o n d a m e n t a l e p o t e r m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a l l a s i n d r o m e d i A l a g i l l e u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a c o m e o d e v i x i b a t , c h e h a d i m o s t r a t o u n p r o f i l o d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a f a v o r e v o l e s i a n e l b r e v e c h e n e l l u n g o t e r m i n e " , a f f e r m a E m a n u e l e N i c a s t r o , d e l l ' E p a t o l o g i a p e d i a t r i c a e d e i t r a p i a n t i d e l l ' o s p e d a l e d i B e r g a m o A s s t P a p a G i o v a n n i X X I I I e a t t u a l e v i c e p r e s i d e n t e S i g e n p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i g a s t r o e n t e r o l o g i a e p a t o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a ) . " O l t r e a i d a t i r e l a t i v i a l l a r i d u z i o n e d e l p r u r i t o c o l e s t a t i c o e d e i l i v e l l i d i a c i d i b i l i a r i - s o t t o l i n e a - r i v e s t o n o p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a a n c h e l e e v i d e n z e c h e d o c u m e n t a n o u n m i g l i o r a m e n t o d e i p a r a m e t r i d e l s o n n o e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e , a s p e t t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i i n u n a p a t o l o g i a c o n f o r t e i m p a t t o q u o t i d i a n o c o m e A l g s " . " P e r c h i s e g u e q u o t i d i a n a m e n t e b a m b i n i c o n s i n d r o m e d i A l a g i l l e - e v i d e n z i a l a p r e s i d e n t e d i A l a g i l l e I t a l i a O d v , M a r t i n a B r o t t o - i l p r u r i t o c o l e s t a t i c o è u n o d e g l i a s p e t t i p i ù d i f f i c i l i d a g e s t i r e : d i s t u r b a i l s o n n o , l i m i t a l a v i t a s o c i a l e , i n t e r f e r i s c e c o n l a c r e s c i t a e h a u n i m p a t t o e n o r m e s u l l ' i n t e r o n u c l e o f a m i l i a r e . L a d e c i s i o n e d i A i f a d i r e n d e r e r i m b o r s a b i l e o d e v i x i b a t a p r e f i n a l m e n t e l a p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n i r e c o n u n t r a t t a m e n t o s p e c i f i c o , o f f r e n d o a i p a z i e n t i u n a n u o v a p r o s p e t t i v a t e r a p e u t i c a e a i m e d i c i n u o v i s t r u m e n t i p e r g e s t i r e l a m a l a t t i a e i s u o i s i n t o m i " . " Q u e s t o n u o v o t r a g u a r d o c o n f e r m a u l t e r i o r m e n t e l ' i m p e g n o d i I p s e n n e l r e n d e r e d i s p o n i b i l i f a r m a c i t r a s f o r m a t i v i i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n s i n d r o m e d i A l a g i l l e , d a i p i ù p i c c o l i , c o n b e n e f i c i c h e s i r i f l e t t o n o a n c h e s u l b e n e s s e r e d e l l e l o r o f a m i g l i e , f i n o a g l i a d u l t i - d i c h i a r a I r i n a Z o t o v a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o I p s e n I t a l i a - A s o l i p o c h i m e s i d a l l ' a p p r o v a z i o n e i t a l i a n a d i e l a f i b r a n o r p e r l a c o l a n g i t e b i l i a r e p r i m i t i v a ( P b c ) , s i a m o d a v v e r o o r g o g l i o s i d i c o n t i n u a r e a c o n t r i b u i r e a i p r o g r e s s i o g g i p o s s i b i l i n e l t r a t t a m e n t o d i d i v e r s e m a l a t t i e r a r e a d a l t o b i s o g n o t e r a p e u t i c o , p o r t a n d o o p z i o n i c h e p o s s o n o d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e n e l s i s t e m a s a n i t a r i o i n g e n e r a l e " . L ' a p p r o v a z i o n e d i o d e v i x i b a t - i n f o r m a I p s e n - s i b a s a s u i d a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I A s s e r t e d e l l a s u a e s t e n s i o n e e A s s e r t - E x t , c h e h a n n o v a l u t a t o l a s u a e f f i c a c i a e s i c u r e z z a i n p a z i e n t i c o n s i n d r o m e d i A l a g i l l e d i m o s t r a n d o u n a r i d u z i o n e r a p i d a e s i g n i f i c a t i v a d e l p r u r i t o , m a n t e n u t a n e l t e m p o f i n o a 9 6 s e t t i m a n e , q u i n d i f i n o a 2 a n n i . S o n o s t a t i r e g i s t r a t i m i g l i o r a m e n t i a n c h e s u l s o n n o c o n u n a r i d u z i o n e d e i r i s v e g l i e d e l l a s t a n c h e z z a d i u r n a , u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e g l i a c i d i b i l i a r i s i e r i c i , m i g l i o r a m e n t i d e l l a c r e s c i t a i n a l t e z z a e , i n g e n e r a l e , u n m i g l i o r a m e n t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e i l o r o c a r e g i v e r .