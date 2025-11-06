R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d e i m i l i t a r i d e l l ' e s e r c i t o i t a l i a n o n e l l e n o s t r e s t r a d e , a s u p p o r t o d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , è u n p r e s i d i o d i s i c u r e z z a , u n b a l u a r d o c o n t r o l a c r i m i n a l i t à e u n a g a r a n z i a d i r i s u l t a t i c o n c r e t i . P e r q u e s t o m o t i v o h o p r e s e n t a t o , i n s i e m e a i c o l l e g h i C a r r à e C e c c h e t t i , u n a r i s o l u z i o n e i n c o m m i s s i o n e D i f e s a . D o b b i a m o a u m e n t a r e i l n u m e r o d e i m i l i t a r i d e l c o n t i n g e n t e ' S t r a d e S i c u r e ' p e r r a f f o r z a r e i p r e s i d i n e l l e c i t t à , a i c o n f i n i , n e l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e , n e i s i t i e l u o g h i s e n s i b i l i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e D i f e s a a l l a C a m e r a E u g e n i o Z o f f i l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e O s c e . " L ' o p e r a z i o n e i m p i e g a m i l i t a r i d e l l e f o r z e a r m a t e c o m e a g e n t i d i p u b b l i c a s i c u r e z z a , i n s u p p o r t o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , p e r p r e s i d i a r e t e r r i t o r i o e c i t t à . A t t u a l m e n t e , 6 . 0 0 0 s o l d a t i o p e r a n o i n 5 8 p r o v i n c e s u c i r c a 1 . 0 0 0 s i t i s e n s i b i l i , m e n t r e 8 0 0 g e s t i s c o n o ' S t a z i o n i S i c u r e ' , c o n f u n z i o n i d i d e t e r r e n z a c o n t r o t e r r o r i s m o , t r a f f i c o d i s t u p e f a c e n t i , i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e e r e a t i a m b i e n t a l i , c o m e n e l l a T e r r a d e i F u o c h i i n C a m p a n i a . L a L e g a , v i s t a l ' e f f i c a c i a o t t e n u t a , c h i e d e d i p o t e n z i a r e u o m i n i e m e z z i p e r ' S t r a d e S i c u r e ' e ' S t a z i o n i S i c u r e ' , a l z a n d o i l l i v e l l o d i s i c u r e z z a p e r i c i t t a d i n i . C a n c e l l a r l e s a r e b b e u n g r a v e e r r o r e a s c a p i t o d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .