R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l P d n a z i o n a l e i n q u e s t e s e t t i m a n e è i m p e g n a t o i n u n i m p o r t a n t e e p r e z i o s o p e r c o r s o d i a s c o l t o d e l P a e s e i n c e n t r a t o s u v a r i t e m i . L a s i c u r e z z a è u n o d i q u e s t i . S u c u i p e r a l t r o a b b i a m o g i à a v v i a t o u n l a v o r o a p a r t i r e d a l l a d u e g i o r n i c h e a b b i a m o s v o l t o c o n S i n d a c i e a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i p r o p r i o a B o l o g n a a m e t à d e l l o s c o r s o n o v e m b r e . L a v o r o f o n d a t o s u l l a n e c e s s i t à , c o m e h a p i ù v o l t e d e t t o e r i b a d i t o l a S e g r e t a r i a S c h l e i n , d i c o n i u g a r e m i s u r e d i p r e v e n z i o n e e i n t e r v e n t i d i r e p r e s s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a I g o r T a r u f f i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " P e r c h é q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a è t e m a c o m p l e s s o c h e m a l s i p r e s t a a s e m p l i f i c a z i o n i e a s p o t p r o p a g a n d i s t i c i . M o d a l i t à c o n l a q u a l e i l G o v e r n o h a a f f r o n t a t o i l t e m a i n q u e s t i t r e a n n i e m e z z o . A n z i c h é p e n s a r e a m i s u r e s t r u t t u r a l i s i è p r i v i l e g i a t a l a s c o r c i a t o i a d e i d e c r e t i s p o t s e n z a t u t t a v i a a g g i u n g e r e r i s o r s e o p e r s o n a l e n é t a n t o m e n o s t r u m e n t i p e r c o n t r a s t a r e f e n o m e n i c h e s t a n n o a u m e n t a n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e . P r o p r i o l e p o l i t i c h e s u l l a s i c u r e z z a s o n o u n o d e i p r i n c i p a l i f a l l i m e n t i d i q u e s t o G o v e r n o . A n c h e p e r c h é a l c u n e d e l l e f o r z e c h e o g g i s o n o a l G o v e r n o g u i d a n o i l P a e s e p r a t i c a m e n t e i n i n t e r r o t t a m e n t e d a 8 a n n i , c o m e a d e s e m p i o l a L e g a " . " A l p e r s i s t e r e d e i p r o b l e m i p e r ò i l G o v e r n o n o n f a c h e p r o v a r e a s c a r i c a r e s u i S i n d a c i e s u l l e A m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i c o m e s e l a s i c u r e z z a n o n f o s s e c o m p e t e n z a d e l M i n i s t e r o d e g l i I n t e r n i . I l P d n o n h a m a i f a t t o m a n c a r e i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a n c h e s u q u e s t o t e m a . P a r t e n d o p e r ò d a l l ' a s s u n t o c h e t i e n e i n s i e m e p r e v e n z i o n e e r e p r e s s i o n e . È g i u s t o i n t e r r o g a r s i s u q u a l i s i a n o g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i e d è a n c h e a l t r e t t a n t o c h i a r o c h e i C p r h a n n o d i m o s t r a t o t u t t i i l o r o l i m i t i , c h e i n o s t r i p a r l a m e n t a r i h a n n o r a c c o n t a t o a t t r a v e r s o n u m e r o s e v i s i t e i s p e t t i v e e r e p o r t c h e e v i d e n z i a n o l e v i o l a z i o n i d i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . I n o l t r e n o n p o s s i a m o n o n c o n s i d e r a r e c h e i n q u e l l i g i à e s i s t e n t i , a n c h e a c a u s a d i i n a g i b i l i t à e p r o b l e m i s t r u t t u r a l i , l e p r e s e n z e s o n o i n f e r i o r i a l l a c a p i e n z a d i s p o n i b i l e . P e r q u e s t o n o n r i t e n i a m o n e c e s s a r i a l a c o s t r u z i o n e d i n u o v i C p r " .