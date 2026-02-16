Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Per noi il tema della sicurezza stradale è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale. La nostra partnership con le Olimpiadi è di grande successo perché è di grande successo l'evento olimpico. Supportare lo sport e rafforzare il messaggio sulla sicurezza stradale per noi è molto importante e farlo oggi è particolarmente significativo. Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi - Autostrade per lItalia, alla proiezione in anteprima del docufilm Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo, presso il Salone dOnore di Casa Italia alla Triennale di Milano. Dedicato allatleta paralimpica portabandiera per l'Italia ai Giochi di Parigi 2024 e realizzato con il contributo di Aspi, partner ufficiale di Milano Cortina 2026, il docufilm conferma limpegno di Autostrade per lItalia nella promozione della sicurezza stradale e dei comportamenti responsabili alla guida. Ma non solo: la storia di Sabatini, che dopo un incidente stradale ha subito lamputazione della gamba sinistra allaltezza del ginocchio, evidenzia come, anche dopo una situazione difficile e dolorosa si possa tornare a vincere, nella vita e nello sport. Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, conclude.