M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A m b r a , c h e è l a n o s t r a t e s t i m o n i a l , è u n e s e m p i o e c l a t a n t e d i c o m e l a q u a l i t à s p o r t i v a d e l l a t e n a c i a r i e s c a a f a r s u p e r a r e t u t t e l e d i f f i c o l t à d e l l a v i t a , c h e n e l s u o c a s o s o n o a r r i v a t e a s e g u i t o d i u n i n c i d e n t e s t r a d a l e . D a q u i c i c o l l e g h i a m o a l t e m a d e l l a s i c u r e z z a , c h e p e r n o i è u n m u s t e d è i l m o t i v o p e r i l q u a l e l a v o r i a m o o g n i g i o r n o : g a r a n t i r e l ' u t i l i z z o s i c u r o d e l l a n o s t r a i n f r a s t r u t t u r a a u t o s t r a d a l e ” . C o s ì A r r i g o G i a n a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A s p i - A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a , a l l a p r o i e z i o n e i n a n t e p r i m a d e l d o c u f i l m “ A m b r a S a b a t i n i . A u n m e t r o d a l t r a g u a r d o ” , p r e s s o i l S a l o n e d ’ O n o r e d i C a s a I t a l i a a l l a T r i e n n a l e d i M i l a n o . D e d i c a t o a l l ’ a t l e t a p a r a l i m p i c a p o r t a b a n d i e r a p e r l ' I t a l i a a i G i o c h i d i P a r i g i 2 0 2 4 e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d i A s p i , p a r t n e r u f f i c i a l e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , i l d o c u f i l m c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d i A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e e d e i c o m p o r t a m e n t i r e s p o n s a b i l i a l l a g u i d a . M a n o n s o l o : l a s t o r i a d i S a b a t i n i , c h e d o p o u n i n c i d e n t e s t r a d a l e h a s u b i t o l ’ a m p u t a z i o n e d e l l a g a m b a s i n i s t r a a l l ’ a l t e z z a d e l g i n o c c h i o , e v i d e n z i a c o m e , a n c h e d o p o u n a s i t u a z i o n e d i f f i c i l e e d o l o r o s a s i p o s s a t o r n a r e a v i n c e r e , n e l l a v i t a e n e l l o s p o r t . “ P e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e e s s e r e q u i o g g i . L a n o s t r a p a r t n e r s h i p c o n l e O l i m p i a d i è d i g r a n d e s u c c e s s o p e r c h é è d i g r a n d e s u c c e s s o l ' e v e n t o o l i m p i c o . S u p p o r t a r e l o s p o r t e r a f f o r z a r e q u e s t o m e s s a g g i o s u l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e p e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e e f a r l o o g g i è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o ” , c o n c l u d e .