R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a è p e r g l i i t a l i a n i s e m p r e d i p i ù u n ’ e m e r g e n z a : i l 7 5 % è c o n v i n t o c h e a l l a l u c e d e g l i s c o n t r i d i T o r i n o e s i s t a u n n u o v o a l l a r m e l e g a t o a l l e v i o l e n z e d i p i a z z a n e l c o r s o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i " . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o I z i p e r L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " T r a g l i e l e t t o r i d e l g o v e r n o l a p e r c e n t u a l e p i ù d e l 9 3 % p e n s a c h e i l m o m e n t o s i a g r a v e m a a n c h e t r a c h i v o t a p e r i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e l a p a r t e m a g g i o r i t a r i a , i l 6 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , r i t i e n e c h e c i s i a u n a s i t u a z i o n e c r i t i c a " . " P i ù d e l l a m e t à d e g l i i t a l i a n i , i l 5 4 % , p e n s a c h e s i a n o n e c e s s a r i e n u o v e m i s u r e u r g e n t i i n m a t e r i a d i o r d i n e p u b b l i c o p e r c o n t r a s t a r e l e v i o l e n z e n e l c o r s o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i : p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i e l e t t o r i d e l c e n t r o d e s t r a l ’ 8 4 % r i t i e n e c h e l ’ e m e r g e n z a v i o l e n z a r i c h i e d a m i s u r e i m m e d i a t e , e d a n c h e t r e e l e t t o r i s u d i e c i d i o p p o s i z i o n e c o n c o r d a n o c h e v i s i a u r g e n z a d i u n a s t r e t t a s u l l a s i c u r e z z a " , s i l e g g e i n u n a n o t a . " I l G o v e r n o M e l o n i è s t a t o b o c c i a t o d a l l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e g l i e l e t t o r i s u l c o n t r a s t o a l l e v i o l e n z e n e l l e m a n i f e s t a z i o n i : i l 6 7 % r i t i e n e n o n i d o n e o l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ e s e c u t i v o , e d a n c h e t r a g l i e l e t t o r i d i m a g g i o r a n z a t r e s u d i e c i s o n o i n s o d d i s f a t t i d e l l a r e a z i o n e d e l g o v e r n o . I l 7 7 % p o i d e g l i e l e t t o r i r i t i e n e c h e l a s i n i s t r a n o n f a c c i a a b b a s t a n z a p e r i s o l a r e i v i o l e n t i . A n c h e t r a g l i s t e s s i e l e t t o r i d i o p p o s i z i o n e i l 6 1 , 4 % r i t i e n e c h e n o n s i a a d e g u a t a l ’ a z i o n e c o n t r o i f a c i n o r o s i . L e i p o t e s i a l v a g l i o d e l g o v e r n o n e l d e c r e t o s i c u r e z z a t r o v a n o i l c o n s e n s o d e l 4 0 % c i r c a d e g l i e l e t t o r i t o t a l i . M e n t r e t r a g l i e l e t t o r i d i c e n t r o s i n i s t r a , t r e s u d i e c i , n o n s o n o a f f a t t o c o n v i n t i d e l l ’ o b b l i g o d i c a u z i o n e e d e l l o s c u d o p e n a l e " .