R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o è t u t t ’ a l t r o c h e a u t o r i t a r i o s u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a . S e m m a i l o è c o n i m a n i f e s t a n t i , m a d i c e r t o n o n c o n i c r i m i n a l i " . C o s ì s u L a 7 , a C o f f e e B r e a k , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a " F a c c i o s o l o q u a l c h e e s e m p i o . D u e a n n i f a c ’ è s t a t a l a r i f o r m a N o r d i o . D a q u e l m o m e n t o , p e r f a r e u n a r r e s t o p r e v e n t i v o p e r u n a p e r s o n a p e r i c o l o s a , b i s o g n a a v v e r t i r l a c o n 5 g i o r n i d i a n t i c i p o . E c c o g l i e f f e t t i d e l l a r i f o r m a N o r d i o e s p r e s s a d a a l c u n i t i t o l i d i g i o r n a l i . I l G a z z e t t i n o : l a p r o c u r a c h i e d e l ’ a r r e s t o p e r 2 2 b o r s e g g i a t o r i , m a n e s s u n o s i p r e s e n t a d a l g i u d i c e ; L e g g e N o r d i o c o l p i s c e a n c o r a : a v v i s a t i d e l l ’ a r r e s t o i p r e s u n t i s p a c c i a t o r i m i n a c c i a n o i t e s t i m o n i n e l c o s e n t i n o ; N a r c o s a v v i s a t o d e l l ’ i n d a g i n e , s c a p p a ; T i k T o k e r r i c e r c a t o i n u n b l i t z a n t i d r o g a p o s t a u n v i d e o d a u n r e s o r t i n S p a g n a . D o v e v a e s s e r e a r r e s t a t o , m a g r a z i e a q u e s t o g o v e r n o è s t a t o a v v e r t i t o e s i è f a t t o l e f o t o a l l a f a c c i a n o s t r a . S e o r a s i v a i n a l c u n e s t a z i o n i i t a l i a n e c ’ è i l f a r w e s t . A l t r o c h e i n t r a n s i g e n z a ” .