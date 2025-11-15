R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i n o n p o s s i a m o r e s t a r e a g u a r d a r e q u e s t a e p i d e m i a d i v i o l e n z a t r a i g i o v a n i . A n c h e q u e s t a è s i c u r e z z a . S e r v i r e b b e u n g r a n d e d i b a t t i t o n e l P a e s e c o i n v o l g e n d o s c u o l e , o p e r a t o r i , t e r z o s e t t o r e , f o r z e d e l l ' o r d i n e . M i r i v o l g o a l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e e a n c h e a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i : f a c c i a m o q u e s t o d i b a t t i t o " s u l l e v i o l e n z a t r a i g i o v a n i . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a . " N o n è n o r m a l e a n d a r e i n d i s c o t e c a p o r t a n d o u n c o l t e l l o . S e r v e l a v o r a r e s u l l a p r e v e n z i o n e e f a r l o n e l l e s c u o l e " . E " s e r v e i n v e s t i r e d i p i ù s u l l a s a l u t e m e n t a l e c h e n o n p u ò e s s e r e u n t a b ù n e l l e n o s t r e s o c i e t à . A p a r t i r e d a l l o p s i c o l o g o d i b a s e , l e g g e c h e è b l o c c a t a i n P a r l a m e n t o e s p e r i a m o d i s b l o c c a r e , m a a n c h e d a l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o n e l l e s c u o l e , p e r c h é c e l o c h i e d o n o i r a g a z z i e l e r a g a z z e " .