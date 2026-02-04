R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C h i p i c c h i a u n p o l i z i o t t o n o n è u n e r o e , m a u n c r i m i n a l e . C h i l o f a c o n q u e l l e m o d a l i t à è u n t e r r o r i s t a . I o c h i a m o l e c o s e c o n i l l o r o n o m e : p r e t e n d o c h e u n P a e s e c i v i l e d i f e n d a u n p a d r e d i 2 9 a n n i c h e s e r v e i l P a e s e p e r d u e m i l a e u r o a l m e s e e r i s c h i a d i n o n v e d e r e p i ù s u o f i g l i o p e r c o l p a d i q u a l c h e f i g l i o d i p a p à i d e o l o g i z z a t o e c r i m i n a l e " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a d A v v e n i r e . " D e t t o q u e s t o i l g o v e r n o s u l l a s i c u r e z z a è v e n u t o a n o i a a n c h e a s e s t e s s o . H a n n o p r e p a r a t o t a l m e n t e t a n t i p a c c h e t t i s i c u r e z z a c h e s e m b r a n o A m a z o n . L a v e r i t à è c h e m a n c a l a c e r t e z z a d e l l a p e n a - s p i e g a i l l e a d e r d i I v - . A b b i a m o i n c a r c e r e d e l l e p e r s o n e i n o f f e n s i v e c h e s t a n n o d e n t r o p e r r e a t i b a g a t e l l a r i e a b b i a m o t e n u t o f u o r i d a l c a r c e r e n o n o s t a n t e i p r e c e d e n t i s t u p r a t o r i c o m e q u e l l o d i M i l a n o c h e h a u c c i s o l a p o v e r a A u r o r a d i 1 9 a n n i o i l k i l l e r d i B o l o g n a d e l p o v e r o A l e s s a n d r o d i 3 4 a n n i . M e t t i a m o d e n t r o i c r i m i n a l i p e r i c o l o s i , m a f a c c i a m o l o s u l s e r i o " .