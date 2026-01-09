R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e M e l o n i u s a i m a g i s t r a t i c o m e b e r s a g l i o d e l l a p r o p r i a b a t t a g l i a p o l i t i c a q u a n d o l e s e r v e i n d i v i d u a r e u n c o l p e v o l e , m a t a c e q u a n d o è p r o p r i o g r a z i e a l l a v o r o d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e p u ò a n n u n c i a r e n u m e r i e r i s u l t a t i s u g l i a r r e s t i n e l l a l o t t a a l l a m a f i a ” . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e E n z a R a n d o , r e s p o n s a b i l e L e g a l i t à e l o t t a a l l e m a f i e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . “ I l q u a d r o c h e l a p r e m i e r d e s c r i v e è q u e l l o d i u n P a e s e c h e s a r e b b e p e g g i o r a t o p e r r e s p o n s a b i l i t à a l t r u i – p r o s e g u e R a n d o – m a l a v e r i t à è c h e l ’ I t a l i a è o g g i p i ù f r a g i l e a n c h e e s o p r a t t u t t o p e r e f f e t t o d e l l e p o l i t i c h e d i q u e s t o g o v e r n o : t a g l i a l l a s c u o l a , a l l e p o l i t i c h e e d u c a t i v e , a l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e e a l l a g i u s t i z i a , m e n t r e s i m o l t i p l i c a n o n o r m e e s c l u s i v a m e n t e r e p r e s s i v e c h e n o n i n c i d o n o s u l l e c a u s e p r o f o n d e d e l l a c r i m i n a l i t à ” . S e c o n d o l a s e n a t r i c e d e m , “ c o n t i n u a r e a p r o m e t t e r e n u o v i d e c r e t i s i c u r e z z a s e n z a i n v e s t i r e s u l l a r i e d u c a z i o n e , s u l l a g i u s t i z i a r i p a r a t i v a e s u l r e c u p e r o s o c i a l e s i g n i f i c a a l i m e n t a r e l ’ i l l u s i o n e c h e l a r e p r e s s i o n e , d a s o l a , p o s s a r i s o l v e r e p r o b l e m i c o m p l e s s i , o m e t t e n d o i l f a t t o c h e u n d e t e n u t o c h e n o n è s e g u i t o c o n p e r c o r s o r i e d u c a t i v i c r e e r à s e m p r e m a g g i o r i p r o b l e m i i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e r e c i d i v a ” . “ I r e a t i – a g g i u n g e – n o n s i c o m b a t t o n o s o l o a u m e n t a n d o l e p e n e o i n v o c a n d o i l p u g n o d u r o , m a c o s t r u e n d o c o e s i o n e s o c i a l e , p r e v e n z i o n e e l e g a l i t à d i f f u s a ” . “ A n c h e s u l f r o n t e d e l l a l o t t a a l l a m a f i a e d e l l a c o r r u z i o n e – c o n c l u d e R a n d o – i l g o v e r n o n o n h a m e s s o i n c a m p o i n v e s t i m e n t i s t r u t t u r a l i e d a n z i h a i n d e b o l i t o g l i s t r u m e n t i d i c o n t r a s t o , c o m e n e l c a s o d e l l ' a b u s o d ' u f f i c i o . È f a c i l e r i v e n d i c a r e g l i a r r e s t i , p i ù d i f f i c i l e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i p o l i t i c h e c h e i n d e b o l i s c o n o l o S t a t o n e i s u o i p r e s ì d i f o n d a m e n t a l i : s c u o l a , g i u s t i z i a e i n c l u s i o n e ” .