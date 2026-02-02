R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I f a t t i d i T o r i n o s o n o g r a v i s s i m i : n o i a b b i a m o c o n d a n n a t o c o n n e t t e z z a e f o r z a , s e n z a a m b i g u i t à a l c u n a , q u e l l e v i o l e n z e c r i m i n a l i , a z i o n i b a r b a r e e i n d e g n e c o m p i u t e d a d e l i n q u e n t i c h e s p e r i a m o v e n g a n o i n d i v i d u a t i a l p i ù p r e s t o e a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a n e l m o d o p i ù r i g o r o s o p o s s i b i l e " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n i p o l i t i c h e e u r o p e e a T a g a d à s u L a 7 . " A b b i a m o e s p r e s s o , a n c h e c o n l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , p i e n a s o l i d a r i e t à a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c h e s t a v a n o s e m p l i c e m e n t e s v o l g e n d o i l p r o p r i o l a v o r o c o n p r o f e s s i o n a l i t à n e l l a g e s t i o n e d i u n a s i t u a z i o n e c o m p l e s s a , e u n a b b r a c c i o a l p o l i z i o t t o v i t t i m a d e l l a v i l e a g g r e s s i o n e . P r o p r i o p e r q u e s t o n o n p o s s i a m o t o l l e r a r e l a v e r g o g n o s a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a c h e i n q u e s t e o r e s t a m e t t e n d o i n c a m p o u n p e z z o d e l l a d e s t r a , p r o v a n d o a d a c c o m u n a r e i l c e n t r o s i n i s t r a , i l P d a v i o l e n t i e d e l i n q u e n t i " . " È u n a n a r r a z i o n e i n t o l l e r a b i l e , f a l s a e a n c h e i r r e s p o n s a b i l e : a l i m e n t a d i v i s i o n i p e r m e r a p r o p a g a n d a , a n z i c h é u n i r e i l P a e s e . S u v i c e n d e c o s ì g r a v i l e i s t i t u z i o n i d e v o n o l a v o r a r e p e r u n i r e , n o n p e r d i v i d e r e o p e r i n c e n d i a r e p e r i c o l o s a m e n t e i l c l i m a " .