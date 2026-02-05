R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p a c c h e t t o d i m i s u r e v a r a t o o g g i d a l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i m o s t r a i n t u t t a e v i d e n z a l ’ i m p e g n o c o n c r e t o d e l g o v e r n o M e l o n i p e r l a s i c u r e z z a d i t u t t i g l i i t a l i a n i . I l p r o v v e d i m e n t o c h e r i g u a r d a l a l e g i t t i m a d i f e s a s i r i f e r i s c e a t u t t i i c i t t a d i n i e n o n s o l o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , r i p r e n d e n d o u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . N o n è i n s o m m a u n o s c u d o p e n a l e m a è u n a n o r m a c h e t u t e l a c h i u n q u e s i t r o v i i n s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à i n c o n t e s t i d i o r d i n e p u b b l i c o . C i s o n o p o i m i s u r e p e r t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o c h i , i n m a n i f e s t a z i o n i d i p i a z z a , a b b i a g i à t e n u t o c o m p o r t a m e n t i v i o l e n t i o a g g r e s s i v i v e r s o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . Q u i n d i , u n a a z i o n e p r e v e n t i v a a l f i n e d i i m p e d i r e c h e s i r i p e t a n o e p i s o d i c o m e q u e l l i a v v e n u t i a T o r i n o s a b a t o s c o r s o ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n .