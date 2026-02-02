R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l g o v e r n o i n v i t a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e a p r o p o r r e u n a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a a p o c h e o r e d a l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i c h e d e v e v a r a r e l ’ e n n e s i m o p a c c h e t t o s i c u r e z z a g i à d e c i s o e a n n u n c i a t o n e i c o n t e n u t i d a l l o s t e s s o e s e c u t i v o . S e m b r a e v i d e n t e c h e n o n c ' è u n a r e a l e i n t e n z i o n e d e l g o v e r n o d i c o n c o r d a r e n u l l a c o n l e o p p o s i z i o n i p a r l a m e n t a r i , s i c h i e d e s o l o c a r t a b i a n c a p e r u n a n u o v a s t r e t t a r e p r e s s i v a , a c c u s a n d o a l t r i m e n t i l e o p p o s i z i o n i d i e s s e r e c o m p l i c i d e i v i o l e n t i . I l g o v e r n o c o m i n c i c o n i l d i r e c o s a n o n h a f u n z i o n a t o n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ o r d i n e p u b b l i c o e n e l l a p r e v e n z i o n e d e i g r a v i f a t t i a c c a d u t i a T o r i n o ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .