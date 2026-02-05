R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e n u o v e n o r m e d e l d l s i c u r e z z a r a p p r e s e n t a n o , a n c o r a u n a v o l t a , l a v i s i o n e s c e l l e r a t a c h e q u e s t o G o v e r n o h a d e i c o n c e t t i d i g i u s t i z i a e s i c u r e z z a , m a a n c h e d i S t a t o n e l s u o r a p p o r t o c o n i l p o t e r e , c o n i c i t t a d i n i e c o n i d i r i t t i i n d i v i d u a l i " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " A l t r o c h e g a r a n t i s m o e g i u s t o p r o c e s s o d i c u i s i r i e m p i o n o l a b o c c a q u a n d o p a r l a n o d i s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : l e g a r a n z i e c o s t i t u z i o n a l i l e s t a n n o s m o n t a n d o a c o l p i d i d e c r e t i e l e g g i s p e c i a l i , i n n o m e d i u n a p r e s u n t a r a g i o n d i S t a t o p e r c u i o g n i i n t e r v e n t o a u t o r i t a t i v o s a r e b b e g i u s t i f i c a t o , c o r r o d e n d o s e m p r e d i p i ù l a s e p a r a z i o n e t r a p o t e r e e s e c u t i v o e g i u r i s d i z i o n a l e . R i s p e t t o a g l i a n n u n c i d e i g i o r n i s c o r s i h a n n o r i d o t t o l ’ a m b i t o a p p l i c a t i v o d i a l c u n e m i s u r e , a p a r t i r e d a q u e l l o d e l f e r m o p r e v e n t i v o , c h e o r a s a r e b b e c i r c o s c r i t t o a i c a s i d i p e r s o n e c o n p r e c e d e n t i . N o n c a m b i a l a s o s t a n z a : p e r l i m i t a r e l a l i b e r t à p e r s o n a l e , i n u n o S t a t o d i D i r i t t o , c i v u o l e u n a t t o g i u d i z i a r i o , i n o s s e r v a n z a d e l l e g a r a n z i e c h e n e c o n s e g u o n o . Q u e s t a è l a r e g o l a " . " M e t t e r e q u e s t o p o t e r e n e l l e m a n i d e l l ’ a u t o r i t à d i p u b b l i c a s i c u r e z z a , q u i n d i d e l l ’ e s e c u t i v o , p e r a l t r o c o n l o s c u d o p e n a l e , è t i p i c o d e i r e g i m i i l l i b e r a l i . S i t r a t t a d i u n p e r i c o l o s o s a l t o d i q u a l i t à n e l l a s v o l t a r e p r e s s i v a c h e q u e s t o g o v e r n o v u o l e i m p r i m e r e a l p a e s e , s o p r a t t u t t o i n u n a f a s e s t o r i c a i n c u i i l m o n d o c i d i m o s t r a c h e g l i e c c e s s i d e l p o t e r e r a p p r e s e n t a n o i l p r i n c i p a l e r i s c h i o p e r l a t e n u t a d e l l a d e m o c r a z i a , c h e è s e m p r e p i ù f r a g i l e d i q u a n t o c i a s p e t t i ” .