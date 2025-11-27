R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ V i c e n d a v e r g o g n o s a q u e l l a c h e h a c o i n v o l t o C r i s t i n a M a n e t t i , c o l t a i n f l a g r a n z a d i r e a t o m e n t r e , p e r s a l t a r e l a f i l a , p r o s e g u e t r a n q u i l l a m e n t e i n c o r s i a d ’ e m e r g e n z a . L ’ i n f r a z i o n e s t r a d a l e d e l l a M a n e t t i è u n c h i a r o m e s s a g g i o d i c o m e l a s i n i s t r a e l e r e g o l e n o n v a d a n o d ’ a c c o r d o . G r a z i e a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e c h e s i t r o v a n o a d o v e r l a v o r a r e c o n c h i l e r e g o l e d o v r e b b e r i s p e t t a r l e ” . C o s ì i d e p u t a t i d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i .