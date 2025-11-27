Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Vicenda vergognosa quella che ha coinvolto Cristina Manetti, colta in flagranza di reato mentre, per saltare la fila, prosegue tranquillamente in corsia demergenza. Linfrazione stradale della Manetti è un chiaro messaggio di come la sinistra e le regole non vadano daccordo. Grazie alle forze dellordine che si trovano a dover lavorare con chi le regole dovrebbe rispettarle. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti.