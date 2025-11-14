R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i n i s t r a c o n t i n u a a c r e a r e a l l a r m i s m o e a p a r l a r e d i e m e r g e n z e c h e n o n e s i s t o n o . I d a t i l o d i m o s t r a n o c o n c h i a r e z z a : n e l 2 0 1 4 , a i t e m p i d e i g o v e r n i L e t t a e R e n z i , i r e a t i e r a n o p i ù n u m e r o s i d i o g g i . Q u e s t a è l a r e a l t à . O g g i , r i s p e t t o a d i e c i a n n i f a , i r e a t i s o n o d i m i n u i t i d e l l ’ 1 1 % . D i s p i a c e p e r a l c u n i c o l l e g h i d i I t a l i a v i v a e P a r t i t o d e m o c r a t i c o s e m p r e p r o n t i a p o l e m i z z a r e a l t e r a n d o l a r e a l t à . P u r t r o p p o p e r l o r o d a v a n t i a i n u m e r i l e c h i a c c h i e r e e l e m i l l a n t e r i e n o n r e g g o n o . P a r l a n o i f a t t i . L a L e g a , a l g o v e r n o , c o n t i n u a a l a v o r a r e c o n s e r i e t à e c o n c r e t e z z a p e r t u t e l a r e l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a I g o r I e z z i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i .