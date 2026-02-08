R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a c r o n a c a c i p o n e q u a s i o g n i g i o r n o d a v a n t i a r i f l e s s i o n i s u q u e l l o c h e è i l r e a l e i m p a t t o d e l l a s i c u r e z z a n e l l a s o c i e t à . ( . . . ) G i o r g i a M e l o n i e l a s u a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o h a n n o v o l u t o d a r e u n s e g n a l e c h i a r o e i n e q u i v o c a b i l e c o n l e m i s u r e p r e v i s t e n e l d e c r e t o , a p a r t i r e d a q u e l l e r e l a t i v e a l f e r m o p r e v e n t i v o , a l l e m a g g i o r i t u t e l e s u l l a l e g i t t i m a d i f e s a , m a a n c h e a l l a s t r e t t a s u l l ’ u s o d e i c o l t e l l i d a p a r t e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . H a a n c h e v o l u t o m a n i f e s t a r e d a M i l a n o l a v o l o n t à d i p r o c e d e r e a d u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d e l l ’ o r g a n i c o d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e " . L o s c r i v e F r a n c e s c o G i o r g i n o i n u n e d i t o r i a l e s u L a G a z z e t t a d e l M e z z o g i o r n o . A l l a " s i c u r e z z a n o n p u ò n o n a c c o m p a g n a r s i a d u n u s o o c u l a t o e r e s p o n s a b i l e d e l l a g i u s t i z i a " . E p o i " l a c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à ( . . . ) N e l l e s c u o l e d a u n p o ’ d i t e m p o s o n o e n t r a t i p r o g r a m m i e d u c a t i v i f i n a l i z z a t i a s p i e g a r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a , d e l l a l e g a l i t à e d e l l a g i u s t i z i a . È i l t r i n o m i o l a s t r a d a d a s e g u i r e . P e r c a m b i a r e l o s t a t o d e l l ’ a r t e e a l l i n e a r e l a r e a l t à p e r c e p i t a a q u e l l a r e a l e o c c o r r e g a r a n t i r e u n a v i s i o n e d i s i s t e m a c h e n o n s o t t o v a l u t i a l c u n i d e i t r e e l e m e n t i . D i p i ù . O c c o r r e t r a s l a r e i l s i g n i f i c a t o d i c i a s c u n o d e g l i a m b i t i a p p e n a d e s c r i t t i n e l l ’ a l t r o , p e r p o r t a r e a v a n t i u n a v i s i o n e c h e , o l t r e a d e s s e r e d i a c r o n i c a , d e v e e s s e r e a n c h e s i n c r o n i c a " . " I n t o r n o a q u e s t i p r e s u p p o s t i e n e l l ’ o t t i c a d i p e r s e g u i r e t a l i o b i e t t i v i , è a u s p i c a b i l e c h e s i r a g g i u n g a u n ’ i n t e s a , p u r n e l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i r u o l i e d e l l e s t r a t e g i e p o l i t i c h e , t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e . L a p o s t a i n p a l i o è m o l t o a l t a e d h a a c h e f a r e c o n i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e l l o S t a t o d i d i r i t t o e c o n l ’ i d e a s t e s s a d e l l a g i u s t i z i a " .