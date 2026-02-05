R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o h a v a r a t o l e n u o v e n o r m e s u l l a s i c u r e z z a , u n d e c r e t o c h e e n t r a s u b i t o i n v i g o r e e c h e i l p a r l a m e n t o d i s c u t e r à , c o n v e r t i r à , e a l t r e p r o p o s t e d i l e g g e . D o b b i a m o s t r o n c a r e l a v i o l e n z a , q u e l l a t i p o A s k a t a s u n a , c h e h a p o r t a t o t e r r o r e n e l l e v i e d i T o r i n o , d i B o l o g n a , d i R o m a e d i a l t r i l u o g h i " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u F a c e b o o k . " S i d e v o n o e s i p o s s o n o f e r m a r e c o l o r o c h e , p i ù v o l t e d e n u n c i a t i e d i d e n t i f i c a t i , s i s p o s t a n o s e c o n d o i l c a l e n d a r i o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i p e r p o r t a r e d e v a s t a z i o n i e p r e p o t e n z e . Q u e s t o v i e n e f a t t o n e l r i s p e t t o d e l l ' a r t i c o l o 1 3 d e l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a . N e s s u n o h a d o v u t o c o r r e g g e r e n u l l a p e r c h é i l g o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o d e s t r a s i m u o v o n o n e l p i e n o r i s p e t t o d e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i . P i ù t u t e l a q u i n d i p e r i l p o p o l o i n d i v i s a . E s e u n c a r a b i n i e r e , u n p o l i z i o t t o , u n a p p a r t e n e n t e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a o d e l l a p o l i z i a l o c a l e , i n t e r v i e n e p e r s t r o n c a r e c o m p o r t a m e n t i c r i m i n a l i , n o n d e v e f i n i r e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i . S t r o n c a r e l a v i o l e n z a , i m p e d i r e o c c u p a z i o n i , t u t e l a r e c h i c i d i f e n d e , q u e s t e e d a l t r e n o r m e , i n s i e m e a l l ' i n c r e m e n t o d e g l i o r g a n i c i , a l n u o v o c o n t r a t t o d i l a v o r o p e r i l p o p o l o i n d i v i s a , s o n o l e r i s p o s t e d i F o r z a I t a l i a e d e l c e n t r o d e s t r a . L a s i n i s t r a s i e r a d e t t a , a p a r o l e , p r o n t a a c o n d a n n a r e l a v i o l e n z a e d a s o l i d a r i z z a r e c o n l e f o r z e d i p o l i z i a " . " N o n h a n n o v o t a t o i n S e n a t o i n s i e m e a n o i p e r c h é s o n o d e g l i i p o c r i t i e p e r c h é , a l l a p r o v a d e i f a t t i , p r e f e r i s c o n o A s k a t a s u n a , p r e f e r i s c o n o i c e n t r i s o c i a l i e s f i l a n o c o n q u e l l a g e n t e , c h e p o i i n d o s s a u n p a s s a m o n t a g n a e d e v a s t a l e c i t t à . I l c e n t r o d e s t r a è d i v e r s o e s o s t e n i a m o q u e s t i p r o v v e d i m e n t i c o n t r o i l t e m p i s m o d i A s k a t a s u n a , c h i e d e n d o a l l a m a g i s t r a t u r a p i ù s e v e r i t à . S c a r c e r a r e i c r i m i n a l i i l g i o r n o d o p o è l a d i m o s t r a z i o n e c h e q u a l c u n o h a s c a m b i a t o i t r i b u n a l i e l e p r o c u r e p e r u n l u o g o d o v e f a r e p o l i t i c a a f a v o r e d e i p e g g i o r i ” .